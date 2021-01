Beboet voor afsteken vuurwerk? Dit zijn de gevolgen

GRONINGEN – Hoewel afgelopen oud en nieuw anders voelde, was dit in de lucht amper te merken. Ondanks het vuurwerkverbod konden veel mensen het toch niet laten om hun voorraad aan explosieve projectielen de lucht in te schieten. Niet zonder risico, want een vuurwerkboete kan behoorlijk in de papieren lopen. Bovendien riskeer je er een strafblad mee. Dat kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen mogelijk moeilijker maken. Niet handig, als je op zoek bent naar een baan in deze roerige tijden.

Vuurwerkverbod

Jaarlijks zorgen incidenten met vuurwerk rond de jaarwisseling voor grote drukte op de spoedeisende hulp. Om de toch al hoge werkdruk vanwege het coronavirus te verlagen voor zorgpersoneel en andere hulpverleners, was daarom in heel Nederland een vuurwerkverbod van kracht. Zogeheten F1-vuurwerk (kleine sterretjes, knetterballen, knalerwten en ijsfonteinen) afsteken was wel toegestaan. Dit type vuurwerk mag het gehele jaar worden gebruikt door iedereen die 12 jaar of ouder is.

Boetes voor vuurwerk

De vuurwerkstraffen liegen er niet om. Heb je vuurwerk van categorie F2 op zak? Dan kan je dit een boete opleveren van 100 euro. Wie het afsteekt, riskeert het om voor 250 euro op de bon geslingerd te worden. Bij illegaal vuurwerk (categorie F3 en F4) liggen de minimumboetes op 400 euro. Daders van 12 tot 18 jaar kunnen ook een HALT-straf krijgen. En omdat de boete minimaal 100 euro bedraagt, krijg je ook een strafblad. Dat kan weer gevolgen hebben voor het zoeken naar een baan. Als je een VOG nodig hebt, zou dat dus wel eens voor problemen kunnen zorgen.

Coronaboetes

Naast boetes voor vuurwerk golden tijdens de jaarwisseling natuurlijk ook de standaard coronamaatregelen. Voor het niet houden aan de anderhalve meter afstand staat een boete van 95 euro. In het begin van dit jaar werd dit bedrag nog vastgesteld op 390 euro, maar na de rel rondom minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid werd dit teruggedraaid. Een coronaboete levert sindsdien geen strafblad meer op, omdat het uitkomt onder de grens van 100 euro.

Minder vuurwerkslachtoffers

In jaren was het met oud en nieuw niet zo rustig op de spoedeisende hulp en huisartsenposten. Het Oogziekenhuis Rotterdam spreekt zelfs van “de rustigste jaarwisseling in 23 jaar”. Toch vielen ondanks het vuurwerkverbod nog zo’n 400 vuurwerkslachtoffers. Dit is wel 70 procent lager dan vorig jaar, toen er nog 1.300 slachtoffers vielen. In de nacht van 31 december op 1 januari kwamen 108 mensen binnen op de spoedeisende hulp. 275 patiënten meldden zich bij een huisartsenpost. Opvallend is dat 63 procent van de slachtoffers jonger was dan twintig jaar. Dat was vorig jaar ongeveer nog de helft. Een ruimte meerderheid van de slachtoffers (82 procent) was man.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Steeds vaker komt het voor dat je een VOG moet aanvragen. Voor een sollicitatie, een visumaanvraag of om als zelfstandigen een opdracht toevertrouwd te krijgen. In sommige beroepen, zoals het onderwijs, de zorg en de taxibranche, is een VOG zelfs verplicht. Uit de verklaring blijkt dat je geen relevant verleden hebt met justitie. Dat wordt nagegaan door overheidsinstantie en screeningautoriteit Justis. Een VOG geeft een werkgever of organisatie meer zekerheid dat ze te maken hebben met een betrouwbaar persoon.

VOG aanvragen

Ook met een strafblad kun je gewoon een VOG aanvragen. De screening zal alleen meer tijd kosten, omdat er moet worden bepaald of de strafbare feiten relevant zijn voor jouw functie. Een VOG aanvraag indienen kan eenvoudig via bijvoorbeeld VOGnodig. Dankzij een digitaal aanvraagformulier is meerdere keren bij de gemeente langs moeten verleden tijd. Dit is een handig alternatief nu wordt opgeroepen om vooral zo veel mogelijk thuis te blijven.

Foto: Miquel Acosta/Pexels