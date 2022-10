Bedplassen? Zo zorg je dat je kind het bed ‘s nachts droog houdt

GRONINGEN – Het komt nog vrij vaak voor dat kinderen ‘s nachts in bed plassen. Dit komt niet doordat ze te veel drinken of te diep slapen, maar omdat ze nog niet hebben geleerd om hun plas op te houden. Doordat de zenuwen en hersenen zich ontwikkelen, leren kinderen vanaf hun tweede jaar pas voelen dat hun blaas vol is, En rond hun vierde jaar hebben ze controle over de bekkenbodemspieren om hun plas op te kunnen houden. Bij kinderen die bedplassen gaat deze ontwikkeling vaak wat langzamer en dan met name bij jongens.

Tips tegen bedplassen

In dit artikel lees je een aantal tips om het bedplassen tegen te gaan. Maar voordat je verder leest, is het belangrijk om te benoemen dat je kind hier dus niks aan kan doen. Dus wees je daar van bewust en straf je kind niet als deze per ongeluk in bed heeft geplast.

1. Plassen voor het slapen

Er zijn gelukkig een aantal dingen die je kunt doen om bedplassen tegen te gaan, of dit in ieder geval te verminderen. Laat je kind bijvoorbeeld altijd even plassen voor het slapen gaan. Verbied je kind echter niet om te drinken voor het slapen gaan, want drinken blijkt namelijk geen invloed te hebben op het bedplassen.

2. Gevolgen laten begrijpen

Naast fysieke dingen zijn er een aantal mentale dingen die je kunt doen om plassen in bed tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je kind weet dat het de bedoeling is dat het bed ‘s nachts droog blijft, en dat het jammer of vervelend is wanneer dat niet zo is. Je kunt je kind bijvoorbeeld laten helpen met het verschonen van het bed, zodat hij of zij snapt wat de gevolgen zijn van bedplassen.

3. Broekje met plaswekker

Mocht je de bovenstaande tips al eens geprobeerd hebben, maar lijken deze niet te werken? Dan zijn er ook nog andere dingen die je zou kunnen proberen. Denk eens aan een plaswekker. Dit is een wekker die in verbinding staat met een broekje dat je kind draagt tijdens het slapen. Wanneer het kind plast, gaat de wekker af en krijg jij een seintje via een app. Je kind kan vervolgens verder plassen op het toilet.

Het is gebleken dat een plaswekker erg goed werkt om bedplassen tegen te gaan. Een plaswekker wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt wel een aanvullende zorgvergoeding voor plaswekkers afsluiten. Deze methode is niet alleen geschikt voor kinderen die problemen hebben met bedplassen, maar ook voor kinderen die van luiers af willen of zindelijk willen worden.

Foto: ReadyElements/Pixabay