Ben ik te laat met het kopen van Bitcoin?

GRONINGEN – Het mag duidelijk zijn dat bitcoin de laatste maanden zeer populair is. De koers is hard gestegen en dit roept vragen op. Een van deze vragen is of het nu dan te laat is om Bitcoin te kopen. Een goede vraag waar de meningen over verschillen.

Is het te laat?

De bitcoin koers stond een maand of vier geleden op een waarde van ongeveer € 9000. Inmiddels is de waarde van bitcoin gestegen naar een koers van ongeveer € 40.000 op het moment van schrijven. Wat dat betreft hebben mensen zonder bitcoin al een behoorlijke stijging gemist, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het te laat is om bitcoin te kopen.

Op currentcrypto.nl zijn er talloze bitcoin voorspellingen na te lezen die erop wijzen dat de koers in de toekomst nog vele malen hoger zal worden. Laten we voorop stellen dat geen enkele koers met zekerheid te voorspellen is. Als we echter kijken naar de recente ontwikkelingen lijkt de toekomst rooskleurig.

In de begindagen van bitcoin, ruim tien jaar gelden, had het nog geen waarde en zag niemand er heil in. Dit is inmiddels wel anders. In de afgelopen maanden hebben grote bedrijven zelfs voor miljarden aan bitcoin gekocht. Bedrijven als Tesla ($ 1,5 miljard), Microstrategy ($ 2 miljard) en ga zo maar door. Hierdoor zijn alle ogen op de eerste cryptocurrency gericht en is het al lang niet meer dat vreemde internet geld voor nerds.

Economische onzekerheid

Door de economische onzekerheid aangewakkerd door de coronacrisis zijn steeds meer bedrijven en particulieren op zoek naar een manier om hun geld te stallen. Door het decentrale karakter en de schaarste weten daarom steeds meer partijen bitcoin te vinden. Het wordt gebruikt als store of value om inflatie tegen te gaan en dat is niet zo vreemd. Gedurende de coronacrisis zijn er namelijk voor miljarden euro’s en dollars bijgedrukt die ons geld in waarde doen verminderen.

Er zijn daarom beleggers die verwachten dat deze koersstijging van bitcoin nog maar het begin is. Iedere vier jaar wordt bitcoin namelijk schaarser, wat het interessanter maakt om te bezitten als belegging.

Bitcoin kopen

De vraag of het te laat is om bitcoin te kopen kun je eigenlijk alleen voor jezelf beantwoorden. Wil je het kopen voor de lange termijn? Dan lijken de meeste grote beleggers en bedrijven het er wel over eens te zijn dat het nog niet te laat is. De verwachting voor de toekomst lijkt goed. Een geschikte exchange om bitcoin en andere cryptocurrency te kopen is de bitvavo exchange, de grootste exchange van Nederland.

Voor de korte termijn om snel wat geld te verdienen is de vraag moeilijker te beantwoorden. Ook is dit niet het beste uitgangspunt. Het is verstandig om eerst goed onderzoek te doen voordat je gaat investeren, zodat je precies weet waarin je je geld steekt. En houdt er rekening mee dat je al je geld net als bij elke andere belegging kunt verliezen. Wil je bitcoin kopen? Informeer jezelf dan goed en zorg dat je weet wat je doet.

Foto: Icons8_team/Pixabay