Ben je beter af met iDEAL of creditcard bij online gokken?

GRONINGEN – Gokken in het online casino is in Nederland steeds populairder geworden. Toen online gokken illegaal was, waren er maar weinig bedrijven die het betalen in het online casino mogelijk maakten. Immers; de aanbieders waren illegaal, althans in Nederland. Maar nu er bijna 30 bedrijven zijn die een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit en sinds 1 oktober 2021 de gokmarkt is gelegaliseerd, is geld storten op een speelrekening een stuk gemakkelijker geworden. Daardoor kun je bij vrijwel alle online casino’s met iDEAL of met je creditcard betalen. Maar met welke betaalmethode ben je beter af?

Betaalmethodes

Een bezoekje aan het online casino leert dat er nogal wat manieren zijn om te betalen. Het is weinig opmerkelijk dat Nederlandse spelers vooral met iDEAL of met hun creditcard betalen. Betalen in het online casino is vrij eenvoudig; je geeft van tevoren aan hoeveel geld je op je speelrekening wilt zetten, en betaalt dan je rekening met je creditcard of via iDEAL. Beide betaalmethodes hebben zo hun voor- en nadelen.

Betalen met iDEAL

Wil je iDEAL gebruiken als betaalmethode, kijk dan specifiek voor een online casino iDEAL. Een dergelijk casino bied je 365 dagen per jaar de mogelijkheid om met iDEAL te betalen. Dit is vrijwel de gemakkelijkste manier van betalen. Het voordeel van deze betaalmethode is dat het geld direct wordt afgeschreven van je rekening. Je ziet dus meteen wat je hebt betaald en waar het geld naartoe is gegaan. Doordat dit een directe betaling is, wordt het geld ook meteen bijgeschreven op je speelrekening. Zit je net in een spannende ronde roulette of blackjack, dan kun je dus snel je speelrekening weer aanvullen.

Betalen met iDEAL is in het online casino net zo eenvoudig als een pizza afrekenen. Op die manier kun je bijvoorbeeld niet alleen via bankieren op je computer, maar ook op je smartphone zoals Android of iPhone snel weer afrekenen. iDEAL is een tussenpartij. Dat betekent dat je meteen geld kunt storten bij het online casino en de betaling af kunt laten schrijven op je betaalrekening. Je kunt de betaling zelfs scannen met je smartphone, zodat je geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen. De betaalmethode is daarmee veilig en betrouwbaar. Tot slot moet nog gezegd worden dat er geen transactiekosten worden gerekend bij een betaling via iDEAL in een online casino. Ook in dat opzicht is betalen met iDEAL laagdrempelig.

Betalen met creditcard

Als je met creditcard betaalt in het online casino, kun je kosteloos achteraf betalen. Het geld wordt niet direct van je rekening afgehaald, maar wordt afgeschreven van je kredietlimiet op de creditcard. Dat betekent dat je bijvoorbeeld tot 1000 of tot 2000 euro van je creditcard kunt opnemen. Aan het einde van de termijn (vaak na afloop van de maand) betaal je het bedrag terug. Dat heeft voordelen als je snel wilt inzetten en zeker weet dat je het geld binnenkort weer terug kunt betalen. Het heeft ook een nadeel; je kunt het overzicht kwijtraken en geld lenen dat je eigenlijk niet hebt. Haal je dan de betalingstermijn niet, dan kun je een flinke rente verwachten.

Voordeel is dat je veilig en betrouwbaar betaalt middels 2-staps verificatie en vrijwel alle online casino’s deze betaalmethode accepteren. Bovendien geldt er ook bij online casino’s 180 dagen aankoopverzekering. Nadeel is wel dat het gebruik van de creditcard behoorlijk wat gebruikskosten met zich mee kunnen brengen. Je bent dus met iDEAL goedkoper en beter af.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: jarmoluk/Pixabay