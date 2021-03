Bent je een hooggevoelig persoon (HSP)?

GRONINGEN – Per definitie zijn Hoog Sensitieve Personen (HSP) mensen die het vermogen hebben om kleine details en nuances op te pikken van alles om hen heen. Het zijn delicate en overgevoelige mensen die een extreem hoge mate van betrokkenheid tonen bij alles wat zij tot stand brengen.



Dit is precies waarom zij zich soms moeten loskoppelen en afzonderen. Zij voelen zich op hun gemak met incidentele momenten van eenzaamheid, omdat het de meest directe manier is om een einde te maken aan de prikkels die hun routine zo diepgaand beïnvloeden.

HSP betekent niet de hele tijd huilen

HSP worden gewoonlijk niet alleen beïnvloed door wat er in hun onmiddellijke persoonlijke omgeving gebeurt, maar door alles wat er in de wereld gebeurt. Alles wat er gebeurt kan een meer “overdreven” reactie uitlokken bij Hoog Sensitieve Personen, waardoor ze vaak in critici en misverstanders veranderen.



Maar ondanks hun overgevoeligheid huilt een hoogsensitief persoon niet oncontroleerbaar, alsof ze niet in staat zijn hun emoties te reguleren. In feite is het precies het tegenovergestelde.



De persoon die aan dit profiel voldoet, heeft het vermogen emoties te voelen zonder schuldgevoelens of complexen, en heeft geleerd op efficiënte wijze zelfbeheersing uit te oefenen, vaak als reactie op sociale druk.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van HSP’s?

Empathische en intuïtieve mensen die in staat zijn naar anderen te luisteren en te ervaren wat er verteld wordt, alsof zij de hoofdpersonen van het verhaal zijn. Zij verplaatsen zich in de ander en begrijpen diens argumenten, geven advies dat kan worden toegepast op de realiteit van de ander, en niet simpelweg wordt doorgegeven door het prisma van de mening van een ander.



Zij zijn ook detailgericht en merken als eersten op dat iemand zijn haar heeft geknipt, een andere bril heeft, een andere oorbel draagt, enz. Ze nemen ook emotionele toestanden waar die de ander probeert te verbergen.

Maar niet alles is bloemen

Een van de negatieve aspecten van het HSP-zijn is het feit dat ze onbegrepen worden en als “vreemd” worden beschouwd door de meeste mensen om hen heen. Vaak worden zij beschouwd als te fragiele, kwetsbare mensen met weinig stabiliteit, wat een grote bron van frustratie kan zijn, vooral in concurrerende en veeleisende scenario’s zoals de arbeidswereld kan zijn.



Totdat de samenleving als geheel zich bewust wordt van wat de echte kenmerken van een HSP zijn en ophoudt te oordelen over wat zij niet begrijpt, is het belangrijk dat al diegenen die aan dit profiel voldoen, blijven werken aan hun zelfkennis en emotioneel welzijn, en daarbij zo nodig de hulp van een psycholoog inroepen.

Foto: kalyanayahaluwo/Pixabay