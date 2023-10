Bescherm je inkomen: het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

GRONINGEN – Als je in loondienst werkt, keert je werkgever je iedere maand het afgesproken bedrag uit. Ben je ondernemer in Groningen? Dan moet je er zelf voor zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om je iedere maand geld uit te kunnen keren. Helaas is dit niet altijd mogelijk, want je kunt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Reden genoeg om je inkomen te beschermen. Dit kun je doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. In deze tekst lees je meer over het belang van deze verzekering.

Er komt ook geld binnen als je langere tijd niet kunt werken

De gemiddelde ondernemer in Groningen gaat er niet van uit dat hij betrokken raakt bij een ongeval of een burn-out krijgt. Daarom denk je misschien niet dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebt. Je bepaalt dit helemaal zelf, want een AOV is (nog) niet verplicht voor ondernemers. Toch is het wel verstandig om deze verzekering af te sluiten. Je hebt namelijk recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt en een AOV hebt, waardoor je verzekerd bent van inkomsten. Je kunt de huur of hypotheek, rekeningen en boodschappen dan gewoon blijven betalen, waardoor jij je eigen vermogen niet aan hoeft te spreken. Dit is waarschijnlijk wel het geval als je geen AOV hebt.

Hoogte van de uitkering

Denk je erover na om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten? Dan wil je ongetwijfeld weten hoeveel je uitgekeerd krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Dit hangt allereerst af van het bedrag dat je verzekerd hebt bij het afsluiten van de AOV. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Word je voor 90 procent arbeidsongeschikt verklaard en heb je per maand 5.000 euro verzekerd? Dan keert een verzekeraar je maandelijks 90 procent van 5.000 euro uit en dat komt neer op 4.500 euro. In de meeste gevallen gaat het hier om een brutobedrag. Als je voor 25 procent of minder arbeidsongeschikt bent, heb je bij de meeste verzekeraars geen recht op een uitkering.

AOV afsluiten? Denk na over he verzekerde bedrag

Bij het afsluiten van een AOV moet je een verzekerd bedrag kiezen. Je bent hier grotendeels vrij in, maar een verzekeraar wil wel weten hoeveel geld er binnenkomt. Zij kunnen zo controleren of het verzekerde bedrag in verhouding staat tot je inkomen. Sommige ondernemers in Groningen kiezen lukraak een verzekerd bedrag, maar dit raden wij je niet aan. Het is beter om eerst te berekenen hoeveel geld er maandelijks minimaal binnen moet komen. Je kunt dit zelf berekenen, maar er zijn ook online tools die je hierbij kunnen helpen.

Arbeidsongeschiktheid en personeel

Heb je mensen in dienst? Denk dan niet alleen aan jezelf, want je kunt ook te maken krijgen met arbeidsongeschikt personeel. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, komt hij in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht. Je bent dan verplicht om de eerste tien jaar een WGA-uitkering te betalen. Je kunt dit financiële risico verzekeren door een eigenrisicodrager WGA verzekering af te sluiten. De uitkering die je als werkgever aan een werknemer moet betalen, wordt dan uitgekeerd door je verzekeraar. Sluit je deze verzekering niet af? Dan moet je de WGA-uitkering zelf betalen. In het meest ongunstige geval moet jij je werknemer tien jaar doorbetalen. Omdat dit je flink wat geld kan kosten, is het niet prettig als je hier zelf voor opdraait.

Foto: succo/Pixabay