Bescherm jouw telefoon met een telefoonhoesje

GRONINGEN – Het op een juiste manier beschermen van jouw telefoon is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze zo lang mogelijk (schadevrij) mee kan. Tegenwoordig kun je duizenden, dan wel niet honderdduizenden verschillende hoesjes te vinden voor jouw telefoonmodel. Maar wat het beste is voor jouw telefoon, hangt af van het soort bescherming dat je zoekt. Denk bijvoorbeeld aan bescherming tegen krassen, vallen en/of waterschade. En natuurlijk hangt het niet alleen af van de functionaliteit, maar ook van je persoonlijke smaak!

Hoesje en screenprotector

Het is vandaag de dag eerder regel dan uitzondering dat kinderen smartphones en tablets gebruiken. Maar het is algemeen bekend dat kinderen doorgaans wat minder voorzichtig zijn als het gaat om apparatuur. De kans is aanwezig dan een kind per ongeluk een telefoon laat vallen. Dus wanneer een smartphone door kinderen wordt gebruikt is het niet onverstandig om hiervoor een telefoonhoesje te nemen dat net wat extra bescherming biedt. Kies in dit geval een hoesje dat bijvoorbeeld wat hogere randen heeft, zodat het beeldscherm beschermd is bij het vallen. En om het scherm tegen krassen en stoten te beschermen is een screenprotector ook geen overbodige luxe.

Zeker als je een telefoon vaak meeneemt is een screenprotector aan te raden. Als je je telefoon namelijk regelmatig in een tas stopt, is de kans groot dat deze een keer tegen een bos sleutels of een ander voorwerp komt. Een kras is dan snel gemaakt. Een betere oplossing is wellicht een hoesje met een voor- en achterkant, ook wel een book case genoemd. Je kan zo’n hoesje openklappen als een boek en daardoor is de telefoon zowel aan beide kanten beschermd. Het voordeel van een book case is dat deze meestal een gedeelte in de voorkant heeft waar je je pasjes in kunt stoppen. Op die manier heb je dus geen portemonnee meer nodig.

Vergeet de accessoires niet!

Naast dat het belangrijk is om jouw telefoon te beschermen, is het verstandig om de accessoires wat extra bescherming te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AirPods, de bekende draadloze oordopjes van Apple. Veel mensen maken vandaag de dag gebruik van AirPods. En hoewel ze in een doosje worden geleverd, zou het vanwege de hoge prijs niet onverstandig zijn om ook dit doosje goed te beschermen met een AirPods hoesje. Je hebt tegenwoordig allerlei type hoesjes, zodat je de AirPods ook zonder risico aan je sleutelbos kunt bevestigen.

Eigenlijk komt het er op neer dat alle apparatuur dat je met je meeneemt het beste zou kunnen voorzien van enige bescherming. In het geval van een laptop kun je daarbij denken aan een sleeve of laptop rugzak of bij een draadloze speaker aan een speciaal daarvoor gemaakt tasje. Wie zijn of haar gadgets goed beschermd, heeft er namelijk langer plezier van!

Foto: LaibaNoor/Pixabay