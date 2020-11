Besparen op de zorgpremie, hoe doe je dat?

Hoge vaste lasten, daar houdt natuurlijk niemand van. Nu stijgt de zorgpremie ook in 202 en dat maakt het minder makkelijk om de vaste lasten aan de lage kant te houden. Toch is het mogelijk om te besparen op de vaste lasten door slim om te gaan met de zorgverzekering. Zo bespaar je geld maar ben je er niet minder goed door verzekerd. Daarom een paar handige tips die je kunnen helpen te besparen op de zorgpremie 2021.

Bespaar op de basisverzekering

De premie voor de basisverzekering is vastgesteld door de overheid. Deze kun je niet wijzigen door andere zorg te kiezen maar wel door je eigen risico te bepalen. Standaard betaal je € 385,- eigen risico als je wat overkomt. Dit kun je omhoog zetten naar € 885,- per jaar. Doordat je een hoger risico hebt daalt wel de maandelijkse premie. Hierdoor bespaar je per jaar tot € 276,- als je niets overkomt. Let hierbij wel op dat als je wat overkomt je zelf wel € 885,- moet betalen. Daarom is het verstandig het geld wat je bespaart apart te zetten op je spaarrekening.

Kies de juiste aanvullende verzekering

Veel Nederlanders zijn aanvullend verzekerd voor verschillende zaken. Denk hierbij aan een tandartsverzekering of fysiotherapie. Allereerst moet je jezelf afvragen of je niet verzekerd bent voor zorg waarvan je geen gebruik maakt. Is dit niet het geval, dan is het slim om te checken of je wel genoeg gebruik maakt van de zorg om hier maandelijks een bedrag voor opzij te zetten. Neem bijvoorbeeld de tandverzekering. Als je alleen jaarlijks of halfjaarlijks voor een consult gaat, kun je de tandartskosten beter niet meeverzekeren. De premie overtreft de kosten van de tandarts in dat geval.

Let op: Ga je vaker naar de tandarts voor een grotere ingreep? Bekijk dan welke aanvullende verzekering voor jou het beste past.

Vergelijk en stap over

Door jaarlijks over te stappen van verzekeraar blijf je gebruik maken van het scherpste aanbod. Hierdoor scheelt dit je al behoorlijk wat centen per maand. Overstappen kan eenvoudig via een vergelijkingssite voor het vergelijken van je zorgverzekering. Op bijvoorbeeld Poliswijzer.nl kun je snel en eenvoudig je zorgverzekering vergelijken en overstappen zodat je gebruik maakt van het voordeligste tarief.

Verzeker je kinderen slim mee

Minderjarige kinderen moeten worden meeverzekerd op de polis van de ouders. Op welke polis de kinderen meeverzekerd worden is aan de ouders. Heeft één van de ouders een uitgebreidere dekking in de zorgverzekering? Dan is het verstandig om je kinderen op deze polis mee te verzekeren zodat ze de ruimste dekking hebben.

Bij het kiezen van een zorgverzekering is het belangrijk dat je let op de premie en op de dekking die de verzekering heeft. Je kiest de zorgverzekering die een dekking biedt die het beste aansluit op jouw zorgbehoefte. Hierdoor komen partners vaak niet bij dezelfde verzekeraar terecht. Jij gaat bijvoorbeeld bevallen in het nieuwe verzekeringsjaar en wenst op dat gebied de beste kwaliteit en je partner heeft wellicht alleen fysiotherapie nodig. Ook bij het meeverzekeren van de kinderen zijn de polisvoorwaarden doorslaggevend.

Verzeker je kind op de meest uitgebreide polis

De basisverzekering is bij alle verzekeraars inhoudelijk gelijk. Als beide partners alleen de basisverzekering hebben, maakt het niet uit bij wie de kinderen op de polis komen te staan. Hebben jullie wel aanvullende verzekeringen, schrijf de kinderen dan bij op de zorgverzekering met de ruimste dekking. Dat doe je ook als je voor de kinderen geen of nauwelijks medische kosten maakt. Je weet namelijk nooit wat de toekomst gaat brengen. De kinderen kunnen in het nieuwe verzekeringsjaar toch behoefte krijgen aan bepaalde medische zorg.

Foto: skeeze/Pixabay