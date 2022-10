‘Bijna 10% heeft een account bij een online gokbedrijf’

GRONINGEN – Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft een account bij een online gokbedrijf. Dat blijkt uit het rapport Omvang online kansspelmarkten van de Kansspelautoriteit (Ksa), dat gegevens gebruikte afkomstig van een door GfK uitgevoerde enquête onder circa 53.000 mensen van 18 jaar en ouder.

Het is niet onbekend dat het (online) gokken in Nederland in populariteit toeneemt. Maar sinds de legalisering in oktober van vorig jaar lijkt gokken aantrekkelijker dan ooit. En dat is niet verwonderlijk, want elk legaal online casino in Nederland voldoet aan alle wet- en regelgeving zodat men altijd veilig kan gokken bij een betrouwbare aanbieder. Bovendien maakt de Ksa het erg duidelijk dat gokken bij de zogenaamde buitenlandse gokbedrijven illegaal is. De groei valt volgens de Ksa voornamelijk toe te schrijven aan de voortschrijdende digitalisering; groei wordt namelijk in zowel de landen waargenomen waar online kansspelen gereguleerd worden als in de landen waar deze illegaal zijn.

Positieve ontwikkelingen

Uit het rapport blijkt eveneens dat de groei van de Nederlandse gokmarkt nog een stuk groter zou zijn geweest als er geen legalisering van online kansspelen in het vooruitzicht had gelegen. In dat geval zouden gokbedrijven namelijk niet bang zijn geweest om in aanmerking te komen voor een vergunning en hadden zij hun illegale praktijken naar alle waarschijnlijkheid gewoon doorgezet. De Nederlandse gokmarkt werd voor legalisering op 500 miljoen euro geschat en de prognose is dat het legale bruto spelresultaat (dus inzet minus uitgekeerde prijzen) in 2024 op 800 miljoen euro uit zal komen. Echter hebben de cijfers wel een onbekende onzekerheidsmarge, ze geven dus vooral een indruk van de ontwikkelingen.

Aantrekkingskracht

Het moge dus duidelijk zijn dat velen houden van het wagen van een gokje op online goksites, zoals Betcity. En de aantrekkingskracht van zo’n online casino is duidelijk; een ieder kan namelijk zonder de deur uit te hoeven direct meespelen met een live casino, deelnemen aan diverse spellen en inzetten op zijn of haar favoriete team of speler. De betaling en uitbetaling gaat gewoon via iDeal en sinds de legalisering weet men bovendien zeker dat hij of zij op een veilige manier en bij een betrouwbare partij speelt. Dat staat in schril contrast tot buitenlandse aanbieders. Dus let wel: wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check dus altijd de Kansspelwijzer.

Foto: AidanHowe/Pixabay