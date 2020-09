‘Bitcoin in Nederland het meest populair in Utrecht’

Bitcoin was begin dit jaar het meest populair in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit onderzoek van handelsplatform SATOS dat gegevens analyseerde van ongeveer 5.000 klanten.

Het was even stil rond bitcoin, maar inmiddels is de cryptomunt weer helemaal terug van weggeweest. De koers van bitcoin steeg onlangs naar 10.000 euro en trok de aandacht van traditionele beleggers zoals de Amerikaanse miljardair Paul Tudor Jones. Maar ook in ons land blijkt de interesse in cryptovaluta dit jaar sterk toegenomen. In de eerste drie maanden van 2020 was deze groei het sterkst te zien in de provincie Utrecht.

Zo werden bij SATOS in de eerste vijftig dagen van het jaar maar liefst 32 procent meer bestellingen uit Utrecht geplaatst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het gemiddelde bedrag waarvoor mensen bitcoin kopen ligt in Utrecht aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer je het gemiddelde bestelbedrag daar vergelijkt met dat van de provincie Drenthe ligt het een verbazingwekkende 707 procent hoger.

Volgens SATOS is het niet zo gek dat mensen in Utrecht zo actief bezig zijn met bitcoin. Het inwonertal neemt er jaarlijks flink toe, de meerderheid van de bewoners is tussen de 25 en 45 jaar en de interesse in finance en technologie is groot. Deze provincie sluit daarom naadloos aan bij de doelgroep van het handelsplatform. Wanneer de activiteit en bestelwaarde van alle provincies met elkaar worden vergeleken staat Utrecht dan ook regelrecht op de eerste plaats. De interesse in Groningen blijft vooralsnog achter.

Utrecht Flevoland Noord-Holland Overijssel Zeeland Zuid-Holland Limburg Groningen Gelderland Brabant Friesland Drenthe

Mannen of vrouwen?

Uit het onderzoek van SATOS blijkt eveneens dat voornamelijk mannen geïnteresseerd zijn in bitcoin kopen. Hoewel het aantal vrouwelijke bezoekers op het platform dit jaar aanzienlijk is gestegen, van 14 naar 35 procent t.o.v. vorig jaar, blijft het aantal vrouwelijke aankopen procentueel gezien nagenoeg gelijk. Daarbij is het gemiddelde aankoopbedrag onder vrouwen een stuk lager. Gemiddeld geven zij slechts een derde uit van wat mannen besteden.

Foto: WorldSpectrum/Pixabay