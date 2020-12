Blauw licht: wat zijn de gevolgen en hoe gaan we hier mee om?

GRONINGEN – Wat verstaan we onder blauw licht? Blauw licht is voornamelijk afkomstig van de zon. Het heeft een vrij korte golflengte en een hele hoge energie. Blauw licht bevindt zich op het kleurenspectrum naast het schadelijke maar onzichtbare UV licht. Tegenwoordig zijn er veel verschillende bronnen van blauw licht zoals LED-schermen van de computer, televisie, tablet en smartphone.

De nadelen van blauw licht

Tegenwoordig brengen we veel tijd door achter een beeldscherm voor zowel werk, educatie en vermaak. Maar er zijn verschillende nadelen verbonden aan al het blauwe licht dat straalt op ons lichaam. De drie meest voorkomende effecten van blauw licht zijn: oogvermoeidheid, slechter slapen en netvliesveroudering (bron).

Oogvermoeidheid

Oogvermoeidheid komt voort uit langdurige inspanning van de ogen. Dit uit zich vaak in droge ogen, wazig zien, lichtgevoeligheid en hoofdpijn. Hoewel er meer symptomen zijn, komen deze het meeste voor.

Verslechterde slaapkwaliteit

Slechter slapen wordt steeds vaker in verband gebracht met blauw licht. In de hersenen wordt het stofje melatonine aangemaakt als reactie op de kleuren licht die we zien. ’s Avonds neemt de hoeveelheid blauw licht af en begint natuurlijkerwijs de aanmaak van melatonine. Echter, wanneer we ’s avonds blijven kijken naar een bron van blauw licht wordt er geen melatonine aangemaakt. Slapeloosheid wordt dus steeds vaker gezien als gevolg van blauw licht.

Netvliesveroudering

Netvliesveroudering is een aandoening waarbij een patiënt steeds minder kan zien. De macula, ook wel de gele vlek genoemd, speelt een grote rol in het vermogen om te zien. Blauw licht wordt steeds vaker in verband gebracht met een sneller en heviger optreden van netvliesveroudering (bron).

Voordelen van blauw licht

Blauw licht gaat niet enkel gepaard met nadelige effecten op het lichaam. Het zorgt namelijk ook voor een gezond dag- en nachtritme. Zo geeft de blootstelling aan blauw licht een seintje aan je lichaam dat er weer een nieuwe dag is begonnen. Op deze manier kun je je circadiaanse ritme resetten door de blootstelling aan blauw licht iedere dag op dezelfde tijden te plannen. Blauw licht zorgt er ook voor dat concentratie wordt gestimuleerd, waardoor je mentaal weer klaar bent voor je werkdag (bron).

Beter slapen

Wanneer je regelmatig wordt blootgesteld aan schadelijk blauw licht en hierdoor slecht slaapt, kun je een aantal dingen doen. Begin met rust nemen en geef je ogen regelmatig een kleine pauze. Wanneer onze ogen gericht zijn op een scherm, knipperen we minder. Probeer regelmatig in de verte te kijken en zorg voor een goed verlichte ruimte wanneer je gebruikt maakt van schermen.

Smartphones, laptops en tablets hebben tegenwoordig apps of zelfs ingebouwde instellingen om het blauwe licht te beperken of volledig weg te nemen. Het wordt aangeraden om na zonsondergang gebruik te maken van deze functie, zodat de aanmaak van melatonine kan beginnen. Daarnaast is het verstandig om een uurtje voor het slapengaan niet meer naar een scherm te kijken.

Een beeldschermbril is voor veel mensen een ideaal hulpmiddel om de ogen wat extra rust te gunnen wanneer langdurig naar een beeldscherm wordt gekeken. Het filter van deze brillen blokkeert de schadelijke korte golflengtes van het blauwe licht.

Conclusie

Blauw licht is dus niet per se goed of slecht voor onze gezondheid, maar bewustwording van de gevolgen kan je helpen om de juiste keuzes te maken. Zo kun je de blootstelling aan blauw licht op een gezonde manier reguleren. Zorg voor een gezond dag- en nachtritme en gebruik een blauw licht bril of schermfilter om een goede slaap te garanderen.

Foto: Claudio_Scott/Pixabay