Boekhoudtips voor je kleine bedrijf

GRONINGEN – Als je een klein bedrijf hebt, is het belangrijk om goed bij te houden hoe je financiën ervoor staan. Dit kan je helpen om beter inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven, en om te bepalen hoe je je bedrijf het beste kunt laten groeien.

Bovendien is het wettelijk verplicht om de volgende zaken in je administratie op te nemen: facturen, kasadministratie, transactieoverzichten, contract en correspondentie met opdrachtgevers, urenadministratie, reisadministratie, belastingen, modelovereenkomst en bedrijfscorrespondentie.

Al deze zaken bijhouden klinkt als een flinke klus, maar met een beetje hulp is het goed te doen. In dit blog lees je een aantal tips voor het boekhouden van je kleine bedrijf in Nederland.

Maak gebruik van boekhoudsoftware

Er zijn tegenwoordig talloze boekhoudprogramma’s beschikbaar die je kunt gebruiken als boekhouder om je financiële gegevens bij te houden. Zo’n programma kan je helpen om je facturen, bonnen en bankafschriften gemakkelijk te organiseren en te verwerken. Bovendien bieden veel boekhoudprogramma’s ook handige rapportagetools, zodat je snel inzicht krijgt in hoe je bedrijf ervoor staat.

Maak gebruik van een boekhouder

Als je niet zo handig bent met boekhoudsoftware of als je gewoonweg geen tijd hebt om alles zelf bij te houden, kan het slim zijn om een boekhouder in te schakelen. Een boekhouder kan je helpen om je financiële gegevens op orde te houden en kan je advies geven over hoe je je bedrijf het beste kunt laten groeien.

Ben je van plan de boekhouding uit te besteden? Dan is het goed om op bepaalde dingen te letten, zoals de prijs, de kwaliteit en natuurlijk de service die geleverd wordt. Hou in de gaten wat de uitbesteding over een langere periode oplevert qua tijd en besparingen. Voor kleinere bedrijven is het vaak nog prima om zelf de boekhouding te doen, dus wees er zeker van dat je in de lange termijn profijt haalt uit het uitbesteden van administratieve zaken.

Maak gebruik van zakelijke rekeningen

Het is belangrijk om je zakelijke en privéfinanciën gescheiden te houden. Door een zakelijke rekening te openen, kun je gemakkelijker bijhouden hoe je bedrijf ervoor staat en kun je een beter beeld krijgen van je inkomsten en uitgaven. Bovendien kan het ook fiscaal voordelig zijn om een zakelijke rekening te hebben, omdat je bepaalde kosten dan als zakelijke uitgaven kunt opgeven.

Maak gebruik van een boekhoudkundig systeem

Het is belangrijk om een goed boekhoudkundig systeem te hebben om je financiële gegevens bij te houden. Dit kan je helpen om beter inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven, en om te bepalen hoe je je bedrijf het beste kunt laten groeien.

Er zijn verschillende boekhoudkundige systemen beschikbaar, waaronder het dubbel boekhoudsysteem, waarbij elke gebeurtenis of transactie op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Onderzoek welke boekhoudmethoden er zijn en bepaal voor jezelf welke het handigste is voor jou en jouw bedrijf.

Houd zakelijke en privékosten gescheiden

We hebben het al eerder benoemd, maar het is cruciaal om zakelijke kosten te scheiden van privékosten. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot problemen met de Belastingdienst. Stel dat je bijvoorbeeld iets privé koopt en opgeeft bij de btw-aangifte, dan betaalt de Belastingdienst meer terug dan de bedoeling is.

Daarnaast kan het verwarrend worden als deze kosten door elkaar heen lopen. Misschien administreer je per ongeluk zakelijke aankopen als privé-aankopen. Hierdoor krijg je juist minder btw terug dan zou moeten! Hou privé en zakelijk dus te allen tijde gescheiden.

Foto: Mikhail Nilov/Pexels