Bouwen met rijplaten? Bekijk alle mogelijkheden

GRONINGEN – Bij woningbouw, weg- en waterbouw, bouwplaatsen en tijdelijke wegen worden rijplaten vaak ingezet. Ze zijn ontzettend handig én noodzakelijk om een veilige werkomgeving te creëren. Als je ze nodig hebt om te bouwen, heb je waarschijnlijk ook gezien dat er veel keuze is. Er zijn rijplaten van hout, staal, kunststof en composiet. Maar welke kun je het beste gebruiken om mee te bouwen op Gronings grond? Hieronder staan alle eigenschappen van de vier materialen op een rij.

Houten draglineschotten

Houten draglineschotten zijn vaak terug te zien bij evenementen, tijdelijke verhardingen of tijdelijke wegen. Voornamelijk als de ondergrond drassig is. Draglineschotten zijn zwaar en het voordeel daarvan, is dat ze niet snel verbuigen als zwaar transport over de tijdelijke ondergrond rijdt. Voor de aanleg van een tijdelijke verharding van draglineschotten, is wel een puinverharding of zandbed vereist. Dit onder andere om een vlakke ondergrond te creëren. Na het verwijderen van de draglineschotten is meestal te zien dat de puinverharding impact heeft gemaakt op het milieu. Daarom zijn herstelwerkzaamheden vereist.

Stalen rijplaten

Stalen rijplaten worden om dezelfde reden als houten draglineschotten ingezet; ze zijn zwaar, waardoor ze niet snel wegzakken in de ondergrond. Staal verliest wel zijn populariteit. Dat komt omdat er een aantal nadelen zitten aan het gebruik van staal. Het is diefstalgevoelig, niet recyclebaar, het uitglij risico is groot (glad) én het is roestgevoelig, wat uitloging naar de grond veroorzaakt.

Kunststof rijplaten

Kunststof rijplaten zijn een stuk lichter dan stalen rijplaten en houten draglineschotten. Het lage gewicht zorgt ervoor dat de rijplaten goed hanteerbaar zijn. Ideaal als je een tijdelijke verharding aan wil leggen. Helaas kleeft er ook een nadeel aan deze kunststof rijplaten. Het materiaal is minder sterk dan staal en hout, waardoor de kans aanwezig is dat de rijplaten verbuigen of wegzakken in de ondergrond als er zwaar materieel op staat. Naderhand dient de rijplaat weer in vorm te worden gebracht én dien je de ondergrond nog te herstellen.

Composiet rijplaten

Tot nu toe zit er aan elk soort materiaal wel een nadeel. De drie materialen hebben een nadelige gemene deler; de rijplaten veroorzaken schade aan de natuur. De ondergrond, bijvoorbeeld gras, raakt beschadigd door een puinverharding of zandbed. Ook qua veiligheid zijn er nadelen te vinden; zo hebben geen van de rijplaten de optie om aan elkaar gekoppeld te worden. Dit maakt dat een tijdelijke ondergrond nooit helemaal gesloten is. Ferex rijplaten ontwikkelde composiet rijplaten. De belangrijkste eigenschappen? Ze zijn voorzien van een liplaskoppeling; veilig dus. Ook kunnen ze belast worden met 400 ton/m2, zónder dat er grondbewerking nodig is. Een win-win situatie.

