Cadeaukaart ontvangen met Kerst? Haal ‘m uit je keukenla

GRONINGEN – Cadeaukaarten zijn zeer populaire cadeaus om te geven tijdens de feestdagen. Het is een veilige keus, het geeft veel flexibiliteit en je kunt eenvoudig op je budget gaan zitten. Ook is de keuze aan cadeaukaarten tegenwoordig erg breed, voor elke hobby of levensfase is er wel een speciale cadeaukaart beschikbaar.

De kaart wordt in veel gevallen in een keukenlade gelegd. Dat is niet verstandig, want elk jaar worden ontzettend veel cadeaukaarten vergeten. De tip van vandaag is dan ook om elke cadeaukaart die je krijgt, op een zichtbare plek te leggen. Op de piano, aan het prikbord, in je portemonnee of desnoods ergens in de auto.

Waarom vergeten mensen cadeaukaarten?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun cadeaukaart kunnen vergeten. Dat kan komen door:

Ze weten niet meer dat ze de cadeaukaart hebben, omdat hij uit het zicht ligt.

Beperkingen: sommige cadeaukaarten hebben beperkingen op waar ze kunnen worden gebruikt of hoe lang ze geldig zijn. Als de ontvanger niet op de hoogte is van deze beperkingen, kan het zijn dat ze de cadeaukaart vergeten of niet gebruiken voordat deze vervalt.

Digitale cadeaukaarten raken soms kwijt in de inbox van de ontvanger, en worden zo ook vergeten.

Om te voorkomen dat cadeaukaarten worden vergeten, kunnen ontvangers ze het beste zo snel mogelijk gebruiken of zoals al vermeld, bewaren op een zichtbare plek. Het is ook een goed idee om de beperkingen van de cadeaukaart te controleren en de vervaldatum in de gaten te houden met een reminder in de telefoon. Een andere tip is om jezelf te abonneren op een nieuwsbrief van het bedrijf van die cadeaubon, zo krijg je regelmatig een herinnering.

Hoe besteden mensen hun cadeaukaart?

Mensen kunnen cadeaukaarten op verschillende manieren besteden, afhankelijk van het type cadeaukaart en hun persoonlijke voorkeuren. Heb je een bon gekregen om online te shoppen bij een specifieke winkel, dan is het logisch dat je hem daar uitgeeft.

Bol.com is in Nederland een van de populairste cadeaukaarten. Wie een Bol.com cadeaukaart krijgt, heeft keuze uit meer dan 20 miljoen producten, waardoor er bijna altijd wel iets naar je wens tussen zit. Handig is om je cadeaukaart toe te voegen aan je account, dan kun je deze niet meer kwijtraken. Ook is het slim om je Bol.com cadeaukaart saldo te checken, zo weet je hoeveel er nog op staat en wanneer dit verloopt.

Heb je een breder besteedbare cadeaukaart ontvangen, zoals bijvoorbeeld een Boekenbon, VVV cadeaukaart of een beauty cadeau, dan heb je veel meer keus. Door de vele mogelijkheden kan het ook lastiger zijn. Een VVV cadeaukaart besteden kan bij talloze winkels. Onlangs publiceerde VVV cadeaukaarten een infographic hoe hun cadeaukaart veel wordt besteed.

Heb je een cadeaukaart van een winkel gekregen, bijvoorbeeld van Hema, BCC of Gall & Gall? Deze cadeaukaarten worden uiteraard gebruikt om aankopen te doen in de winkel of online.

Er zijn ook veel diner kaarten in omloop. Wat is er nu leuker dan uiteten?! Deze cadeaukaarten kunnen worden gebruikt om te betalen voor maaltijden in restaurants, cafe’s en andere eetgelegenheden. Dit kan ook een leuk cadeau zijn voor een speciale gelegenheid zoals een verjaardag of jubileum. Let wel op of er leuke besteedpunten bij zitten, en een cadeaubon om de Groningse horecaondernemers te steunen is natuurlijk het allerbeste!

Dan heb je de cadeaukaarten voor leesfanaten, zoals Lees! cadeau, de Boekenbon en diverse tijdschriftabonnementen. De Boekenbon blijft een zeer populaire cadeaukaart. Wat niet veel mensen weten is dat je een boekenbon bij Bol.com inleveren kunt, en je hoeft er niet per se een boek te kopen. Dat is overigens wel het idee achter de boekenbon, het is om schrijvers en de boekenindustrie te helpen gezond te blijven.

Ook cadeaukaarten voor uitjes zijn populair, denk aan de bioscoop of evenementen via Ticketmaster of de bekende Bongo kaarten. Deze cadeaukaarten kunnen worden gebruikt om tickets te kopen voor films, concerten, theater en andere evenementen.

Er zijn ook cadeaukaarten voor de reisfanaat. Goede voorbeelden zijn de Weekendjeweg cadeaukaart of een Srprs.me bon. Cadeaukaarten van dit type kunnen worden gebruikt om reisgerelateerde uitgaven te betalen, zoals vliegtickets, hotelverblijven en huurauto’s.

Wellness en beauty: Cadeaukaarten kunnen worden gebruikt om te betalen voor spa-behandelingen, massages, schoonheidsbehandelingen en andere wellness-gerelateerde uitgaven.

Het hangt allemaal af van de persoonlijke voorkeuren van de ontvanger en de beperkingen van de cadeaukaart. Sommige cadeaukaarten zijn bijvoorbeeld beperkt tot bepaalde winkels of merken, terwijl andere cadeaukaarten meer flexibiliteit bieden. Maar de belangrijkste tip van dit artikel luidt: vergeet je cadeaukaart niet!

Foto: Christian Wiediger/Unsplash