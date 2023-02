Camping de Leistert is bekroond tot ANWB Top Camping 2023

GRONINGEN – Met de titel ANWB Top Camping behoort camping de Leistert in Roggel (Limburg) tot een van de mooiste campings in Nederland én Europa. De camping is dit jaar door de ANWB beoordeeld met 5 sterren. Het is niet de eerste keer dat de Leistert het predicaat voor ANWB Top Camping heeft uitgereikt gekregen. Ook in 2021 en 2022 werd het park al beoordeeld als een van de beste campings die in ons land te vinden is. Dat maakt de keuze voor Groningers die een camping hemelvaart zoeken een stuk makkelijker.

De ANWB heeft Camping de Leistert beoordeeld op het gebied van sanitair, terrein, zwemmen, recreatie, winkels en horeca en daarvoor ontving de camping het maximale aantal sterren. Zodoende mag de Leistert zich ook een echte 5-sterren camping noemen. De camping biedt dus vrijwel alles wat kampeerders zoeken in een camping, van een enorm aanbod aan parkfaciliteiten en accommodaties tot het kindvriendelijke karakter. En dat is ook te zien aan de 4000+ persoonlijke ervaringen die bezoekers van de Leistert hebben achtergelaten in een beoordeling via Google. Op vakantiebeoordelingswebsite Zoover krijgt het park zelfs de score ‘Fantastisch’.

Accommodaties

Eén van de aspecten die camping de Leistert zo bijzonder maakt is het grote en diverse aanbod aan verblijfsmogelijkheden. De accomodaties gaan namelijk van simpele 2-persons cabins tot luxe 5-persoons tenten. Wie met zijn of haar eigen kampeermiddel komt, kan kiezen voor een kampeerplaats met privé sanitair en heeft zo de luxe van een toilet, douche, vaatwasser en water aan- en afvoer (al dan niet met infrarood sauna). Beschik je niet over een eigen kampeermiddel en zoek je wat meer luxe? Dan zijn de 5-persoons tenten een mooie upgrade. Daarmee is camping de Leistert dus ideaal voor glamping Nederland: glamourous kamperen met de luxe van thuis.

Kindvriendelijk karakter

Camping de Leistert heeft ook een enorm kindvriendelijk karakter en is een absolute koploper op het gebied van kamperen met kinderen. Door de combinatie van een subtropisch zwembad, waterspeeltuin, buitengolfslagbad en een roeivijver wordt vervelen haast onmogelijk. En naast al het waterpret kunnen kinderen spelen op verschillende sport- en speelvelden, is er een indoor- en outdoorspeeltuin en biedt het overdekte Plaza ruimte aan allerlei sport- en spelmogelijkheden en creatieve klus- en knutselactiviteiten. En uiteraard heeft een topcamping als de Leistert ook een animatieteam voor shows shows waarbij wordt gedanst, gezongen en gelachen. Bovendien kunnen kinderen meedoen aan activiteiten als de kinderdisco, een bingo, theater en zelfs Leistert Got Talent.

Vakantie in Limburg?

Al met al is Camping de Leistert door de ANWB tot 5-sterren camping bekroond door het enorme aanbod aan faciliteiten in combinatie met ruime kampeerplaatsen, luxe huuraccommodaties en een enthousiast recreatieteam. Daarmee behoort de camping volgens de ANWB tot de absolute top van Nederland én Europa. Persoonlijke ervaringen van bezoekers bevestigen dit. Dus Groningers die dit jaar in Limburg op vakantie willen, doen er goed aan om deze ANWB Top Camping in ieder geval te overwegen.

Foto: Ingezonden