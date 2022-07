Casino de Spa krijgt vergunning van de Kansspelautoriteit

GRONINGEN – Casino de Spa is het twaalfde casino dat een Nederlandse vergunning heeft ontvangen van de Kansspelautoriteit. Op woensdag 13 april opende het casino derhalve de digitale deuren in Nederland met de lancering van Casino777.

Het in 1763 opgerichte Casino de Spa is bij veel Nederlandse pokerspelers bekend om haar grote pokertoernooien die in de Belgische Ardennen worden georganiseerd. Tot voorkort had dit bekende casino van onze zuiderburen nog geen Nederlandse website, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Op 2 februari van dit jaar heeft de Kansspelautoriteit namelijk besloten om Casino de Spa een vergunning te verlenen voor het exploiteren van online gokken in ons land. Daarmee is Casino777 het nieuwste legale online casino in Nederland.

De 12e Nederlandse vergunning

“De Kansspelautoriteit heeft aan Casino de Spa een vergunning verleend voor het mogen aanbieden van kansspelen via het internet”, zo schreef de autoriteit aan het begin van februari op haar website. Zodoende mag Casino de Spa vanaf 2 februari het online gokken exploiteren tot 1 februari 2027. Het is de twaalfde vergunning voor het online gokken in ons land. Naast een vergunning in Nederland, heeft Casino de Spa ook al vergunningen in België, Spanje en Zwitserland verkregen (in het laatste geval in samenwerking met Casino Davos).

Aantal spellen is sterk uitgebreid

Twee maanden na het ontvangen van de vergunning, is Casino777.nl in Nederland van start gegaan via een zogenoemde soft launch. Dat houdt in dat er aanvankelijk een beperkt aanbod van spellen was. Op het moment van lancering maakte het online casino gebruik van de slots van NetEnt en Red Tiger Gaming (onderdeel van Evolution Gaming). Maar vanaf mei van dit jaar is het aantal spellen sterk uitgebreid. Echter biedt Casino777.nl in tegenstelling tot de Belgische website vooralsnog geen sportweddenschappen aan.

‘Het beste online casino van België’

Casino777 is al sinds 2012 actief in België en wordt uitgebaat in samenwerking met het Belgische gokbedrijf Gaming1, wat op zijn beurt weer onderdeel is van de Ardent Group. Het bedrijf prijst zichzelf op de Belgische website als ‘het beste casino en online casino van België’ en schrijft: “Casino777 is a sure bet and has proved to be the best casino, and online casino, in Belgium over a long period of time. It has been the most renowned casino game website and it is now partnered with the Casino de Spa, the oldest casino in the world!”

Ook het beste casino van Nederland?

De Belgische website van Casino777 telt honderden slots van bekende providers als Red Tiger, Playtech, BTG, Microgaming (Mega Moolah), Netent (Starburst) en Play’n Go (Book of Dead). Of het Nederlandse online casino ook zo uitgebreid zal worden, zal zich uitwijzen. Casino777.nl zal echter geen online poker aanbieden, aangezien de nieuwe vergunning daarin niet voorziet. Maar aangezien de zomervakantie op komst is, is het voor de echte pokerliefhebbers geen straf om op vakantie te gaan naar de mooie Belgische Ardennen.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: besteonlinecasinos/Pixabay