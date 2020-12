CBD olie als middel tegen typische winterkwaaltjes?

GRONINGEN – Cannabidiol (CBD) kan ondersteuning bieden bij winterkwaaltjes. Dat blijkt uit diverse onderzoeken.

Gedurende de koude wintermaanden krijgen mensen last van typische winterkwaaltjes, zoals stijve spieren, een droge huid of een winterdepressie. CBD zou hiervoor wel eens bijzonder handig kunnen zijn. CBD olie kan namelijk verlichting geven bij pijn en heeft ook in de winter dus veel te bieden. In dit artikel lees je drie winterkwaaltjes waar CBD tegen zou kunnen helpen.

Droge huid

Het meest voorkomende winterkwaaltje is waarschijnlijk een droge huid. In de winter krijgt je huid het namelijk zwaar te verduren. De koude en droge wind blaast volop in je gezicht en maakt daardoor belangrijke huidcellen kapot. En doordat het binnen juist warm is, wordt je huid veelal blootgesteld aan temperatuurverschillen. Dit kan ervoor zorgen dat je kloven in je huid en droge lippen krijgt, maar CBD olie beschermt de huid omdat het zogenoemde celdifferentiatie bevordert.

Stijve spieren

Tijdens de winter kan de kou letterlijk in je spieren en gewrichten gaan zitten. Bij kouder weer is de doorbloeding van je gewrichten en spieren namelijk minder, waardoor pijn en stijfheid ontstaat. CBD olie kan gebruikt worden om het gevoel van pijn te verminderen en je spiervermoeidheid te laten afnemen. Daarnaast schijnt CBD olie ook te helpen bij het herstellen van breuken of kneuzingen.

Winterdepressie

‘s Winters voelen mensen zich soms moe, prikkelbaar en somber. Het is een algemeen bekend verschijnsel door de koude en donkere dagen en het ontbreken van natuurlijk licht. Bij een winterdip of winterdepressie kan CBD olie ondersteuning bieden. CBD heeft namelijk een bewezen positieve uitwerking op somberheid. Bovendien zou het niet alleen symptomen van depressie bestrijden, maar ook herstellende eigenschappen hebben.

Raadpleeg een arts

Wanneer je last hebt van de bovenstaande winterklachten is CBD olie misschien wel iets voor jou. Daarnaast zou de olie volgens onderzoeken ook helpen bij het stoppen met roken, artritis en sociale fobie. Wil jij CDB proberen? Laat je dan vooraf altijd goed informeren. Raadpleeg een arts of apotheker voordat je begint met het gebruik van CBD en kijk goed of de CBD olie of het CBD product dat je koopt van een betrouwbare website en leverancier afkomstig is.

Foto: RR_Medicinals/Pixabay