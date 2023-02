CBS: ‘3,8% van fysieke casino’s bevindt zich in de regio Groningen’

GRONINGEN – Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat 3,8 procent van alle fysieke casino’s in Nederland zich bevinden in de regio Groningen.

De afgelopen jaren zijn online casino’s alsmaar populairder geworden. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen online zijn gaan gokken. Eén van de oorzaken hiervan is het versoepelen van de regels omtrent kansspelen. Tot voor kort was het namelijk niet toegestaan om in Nederland legaal online kansspelen aan te bieden. De Nederlandse overheid besloot dat het anders moest en nam in 2021 een nieuwe wet aan die het voor aanbieders van kansspelen mogelijk maakt om hun diensten legaal aan te bieden.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Om spelers te beschermen en verslavingen tegen te gaan, introduceerde de overheid gelijktijdig het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Mensen die te maken hebben met een kansspelverslaving of die zichzelf willen ontzien van (online) gokken, kunnen zich in dit Cruks-register inschrijven. Wat de overheid waarschijnlijk niet had voorzien, is dat Cruks omzeilen bij een casino zonder Cruks op grote schaal zou gaan plaatsvinden. En dat is zorgelijk voor mensen met een kansspelverslaving. Is Groningen een risicogebied voor mensen met een dergelijke verslaving?

Wat zijn online casino’s en waarom zijn ze populair?

Simpel gezegd is een online casino een virtuele variant van een ouderwets fysiek casino. Het enige wat men nodig heeft om een online casino te bezoeken, is een mobiel apparaat zoals een smartphone en een werkende internetverbinding. In een online casino kun je onder andere terecht voor gokautomaten, pokermachines en diverse tafelspellen. Een trend van de laatste jaren is dat online casino’s bezoekers ook de mogelijkheid geven om sportweddenschappen te plaatsen.

Daarnaast is het online mogelijk om te gokken zonder Cruks-registratie. Volgens www.casinozondercruks.net gebeurt dat voornamelijk bij een online casino zonder Cruks. Voor mensen die in het Cruks-register staan opgenomen behoort tussentijds bij Cruks uitschrijven niet tot de mogelijkheden. Online is het nu minder makkelijk om te handhaven op Cruks en daarom is dit ook een van de redenen dat deze casino’s zo veel mensen trekken. De toegankelijkheid van een online casino is dan ook precies de reden dat ze de laatste jaren zo populair zijn geworden.

Kansspelverslaving

Nu online casino’s letterlijk als paddenstoelen uit de grond schieten, groeit het aantal mensen met een kansspelverslaving gestaag mee. Zo blijkt dat diverse afkickklinieken in Nederland hun zorgen uitspreken. Nu is het niet alleen de versoepeling van de regels geweest, ook de verschillende lockdowns als gevolg van de pandemie hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer activiteiten, zoals gokken, online zijn gaan doen.

Fred Steutel, directeur van gokverslavingsinstelling Hervitas, geeft in een interview met de NOS aan dat het vooral jonge patiënten van begin twintig zijn. Het zorgwekkende hierbij is dat veel jongeren handig zijn met computers en hierdoor hun weg naar een casino zonder Cruks makkelijk weten te vinden. En uit onderzoek blijkt dat het dan vaak om een casino zonder vergunning gaat. Dit is erg vervelend, want omdat het vaak om een buitenlands casino gaat, heeft de overheid hier geen zeggenschap over.

Situatie in Groningen

Uit onderzoek van CBS blijkt dat 3,8% van alle fysieke casino’s zich bevinden in de regio Groningen. In vergelijking met andere gebieden in Nederland valt dit erg mee. Het is aannemelijk dat mensen die vaker in aanraking komen met fysieke casino’s nu ook eerder online casino’s bezoeken. In Groningen is dit mogelijk minder het geval, omdat hier slechts een aantal fysieke casino’s zijn gevestigd. Het overgrote deel van de fysieke casino’s in Nederland bevindt zich namelijk in Noord- en Zuid-Holland.

Groei van illegaal aanbod en verslavingen

Nu Nederland ervoor heeft gekozen om kansspelen te legaliseren, is het aanbod exorbitant gestegen. Maar door de strenge regels omtrent Cruks kiezen mensen er soms ook voor om een illegaal casino te bezoeken. In de volksmond wordt een dergelijk casino een ‘casino zonder Cruks’ genoemd. Omdat deze casino’s veelal zijn gevestigd in landen als Malta of Curaçao, hoeven ze zich niet aan Nederlandse wet- en regelgeving te houden. Je ziet dus dat deze casino’s volledig in het Nederlands zijn en zich richten op de Nederlandse eindgebruiker, maar zich niet aan de regels van Nederland houden.

Bij deze casino’s is het mogelijk om door te blijven gokken op het moment dat je te maken hebt met een kansspelverslaving. Dit heeft als gevolg dat het aantal mensen met een kansspelverslaving de laatste tijd flink gestegen is. Begin februari 2023 stonden er zo’n 32.500 mensen opgenomen in het Cruks-register. Door het illegale aanbod is het voor de Nederlandse overheid ontzettend moeilijk om zicht op deze mensen te houden.

Moeten we ons zorgen maken om Groningen?

Zoals eerder aangegeven is het fysieke aanbod aan online casino’s in de regio Groningen niet heel groot in vergelijking met andere gebieden in Nederland. Toch hoeft dit niet per se te betekenen dat we ons geen zorgen hoeven te maken om inwoners van Groningen. Door het Cruks-register is het nu voor de overheid mogelijk om vast te stellen waar probleemgebieden zich in Nederland bevinden. Tot zij met deze exacte cijfers naar buiten komt, is het vrijwel onmogelijk om vast te stellen of Groningen nu wel of geen risicogebied is.

Wat kun je doen als je gokverslaving vermoedt?

Het herkennen van een gokverslaving is heel moeilijk. Vaak weten mensen die verslaafd zijn dit langere tijd verborgen te houden en speelt er veel schaamte. Toch is het belangrijk om met deze mensen in gesprek te gaan op het moment dat er een verslaving wordt vastgesteld. Op het moment dat de verslaving bespreekbaar is, kunnen er ook daadwerkelijk stappen worden ondernomen. Eén van de opties is dan ook om aan te kloppen bij een instantie die gespecialiseerd is in verslavingen. Een voorbeeld hiervan is Jellinek. Onder toezicht van deskundige ga je dan de strijd met je verslaving aan.

Het is natuurlijk ook mogelijk om jezelf te ontzien van online kansspelen. Daarvoor heeft de Nederlandse overheid tenslotte het Cruks-register geïntroduceerd. Op het moment dat je hier staat ingeschreven, is het voor een periode van minimaal 6 maanden niet mogelijk om een (online) casino te bezoeken. Na deze 6 maanden heb je de mogelijkheid om je weer uit te schrijven uit het register.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: Skitterphoto/Pixabay