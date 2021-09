CBS: ‘Aantal scheidingen fors toegenomen’

GRONINGEN – Het aantal scheidingen in Nederland is sinds de jaren ‘60 fors toegenomen. Dat blijkt uit data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Op 15 september was het de Dag van de Scheiding. Op die dag in 1796 werd in ons land namelijk de allereerste echtscheiding uitgesproken. Sindsdien is scheiden meer regel dan uitzondering geworden. Volgens het CBS is het aantal scheidingen in Nederland sinds de jaren ‘60 namelijk flink gestegen. Ongeveer 30.000 huwelijken eindigen volgens het statistiekbureau jaarlijks in een scheiding. En daarnaast zijn er ook nog geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dat aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit volgens het CBS ook is gestegen.

Meer stellen uit elkaar

Vanaf eind jaren ‘60 neemt het aantal echtscheidingen in ons land dus behoorlijk toe. In 1965 gingen 6.000 gehuwde stellen uit elkaar, maar twintig jaar later waren dat er maar liefst 34.000. Ten opzichte van het aantal echtparen betekende dit dus een stijging van ruim 2 per duizend, tot bijna 10 per duizend. Sinds halverwege de jaren ‘90 schommelt het aantal huwelijken dat in een echtscheiding eindigt rond de 10 per duizend. En in 2019 waren dit er 8,9 van de duizend. De lengte van een huwelijk is overigens langer dan menigeen zou doen vermoeden.

Het grootste deel van de huwelijken duurde namelijk 5 tot 10 jaar en de gemiddelde duur van huwelijken die in 2019 in een echtscheiding eindigden was 14,9 jaar. Slechts 15,3 procent eindigde binnen 5 jaar. Mensen die getrouwd zijn blijven dus nog redelijk lang bij elkaar voordat ze besluiten te scheiden. En wie lang bij elkaar is, heeft veel met elkaar meegemaakt en heeft wellicht kinderen samen.

Kinderen de dupe?

Ruim 600.000 kinderen jonger dan 16 jaar woonden in 2015 in een gezin van gescheiden ouders. Dat waren er bijna 200.000 dan twintig jaar daarvoor. En de verwachting van het CBS is dat deze stijgende trend aanhoudt. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, maakten dus een scheiding van hun ouders mee. En een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte in een eenoudergezin. Dus hoewel een scheiding steeds vaker voorkomt, zijn de gevolgen niet minder heftig. Daarom kunnen getrouwde stellen -met én zonder kinderen- altijd proberen nader tot elkaar te komen via een mediator in Utrecht of Groningen.

Foto: stevepb/Pixabay