Chique feest organiseren? Dit mag niet ontbreken!

GRONINGEN – Organiseer jij binnenkort een chique feest en ben je op zoek naar accessoires voor een luxe uitstraling? Dan mogen deze dingen zeker niet ontbreken!

1. Een rode loper

Allereerst is een chique feest is niet compleet zonder rode loper. De toevoeging hiervan geeft direct een hele luxe uitstraling aan de locatie. Het doet al snel denken aan de glitter en glamour van filmsterren die een festival of première bezoeken. Binnen de rode lopers is er veel meer mogelijk dan je wellicht denkt. Er zijn namelijk verschillende kleuren lopers, zodat je er eentje kunt kiezen die aansluit bij het thema van jouw evenement. Daarnaast zijn de lopers in meerdere materialen verkrijgbaar, passend bij verschillende ondergronden. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen rode lopers voor binnengebruik en voor buitengebruik, kijk bijvoorbeeld eens op rodelopers.com.

2. Een fotowand

Wat je eveneens vaak ziet bij chique evenementen, is een grote fotowand. Dit is een wand waar de beroemdheden voor gaan staan en waar vervolgens foto’s worden gemaakt door paparazzi. Op deze wand staat bijvoorbeeld de naam van het evenement of bedrijf, met eventuele sponsoren erbij. Voor jouw chique feest kan het leuk zijn om zo’n wand toe te voegen. Niet alleen staan mensen op deze manier mooi op de foto door de neutrale en leuke achtergrond, maar wordt jouw evenement bekend onder de mensen, doordat men op alle foto’s jouw bedrijfsnaam of evenement voorbij ziet komen.

3. Gebruik de juiste glazen

Een ander belangrijk element dat niet mag ontbreken zijn de juiste glazen. Het gebruik van glaswerk kan een feest er namelijk direct al een stuk luxer en professioneler uit laten zien. Serveer champagne bijvoorbeeld in luxe champagneglazen, wijn in het juiste type wijnglas en serveer verschillende soorten cocktails in een daarbij passend glas. Op deze manier loopt iedereen rond met een glas dat aansluit bij het soort drankje dat ze drinken. Bovendien zal het feest er nog luxer uitzien als je de glazen oppoetst en bijvoorbeeld kristalglazen gebruikt of de glazen voorziet van decoratie.

4. Luxe decoratie

En dat brengt ons bij het vierde punt: decoratie. Want een feest is eigenlijk niet compleet zonder luxe decoratie. Vooral op een chique feest kan de decoratie veel toevoegen. Hierbij kun je denken aan een ballonboog met mooie zilveren of gouden ballonnen, maar ook aan mooie tafelstukken of slingers. Daarnaast geven discoballen bijvoorbeeld ook een luxe uitstraling aan het feest. De lichten zullen mooi reflecteren op de discoballen, wat een leuk effect geeft op het feest. Het lijkt dan net alsof er overal glitters zijn. Heb je zelf nog een leuke suggestie? Vermeld het in de comments!

Foto: kyrono/Pixabay