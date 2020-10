Collectieve korting op zorgverzekering verdwijnt in 2023

GRONINGEN – De collectieve korting op de basiszorgverzekering verdwijnt vanaf 2023. Dat schrijft minister Van Ark (VVD) van Medische Zorg en Sport naar aanleiding van vragen door de Tweede Kamer. De kortingen op de aanvullende verzekering blijven wel bestaan.

De collectiviteitskorting is een korting die zorgverzekeraars mogen toepassen op de basispolis. Deze korting werd ooit in het leven geroepen om gezondheidsbevorderende afspraken te maken voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor werknemers van een bedrijf, leden van een sportclub of een (patiënten)vereniging. De kostenbesparing die hier vervolgens uit zou voortkomen, kon worden gebruikt in de vorm van een korting op de premie.

‘Sigaar uit eigen doos’

De korting zou voor alle verzekerden goed moeten uitpakken, maar in de realiteit blijkt dat toch anders. Zo wordt de premie voor iedereen nu vaak eerst verhoogt, waarna een bepaalde groep dat bedrag vervolgens als korting terugkrijgt. Minister Van Ark spreekt van ‘een sigaar uit eigen doos’ en wil daarom de korting vanaf 2023 afschaffen. Ook haar voorgangers, Bruno Bruins (VVD) en Martin van Rijn (PvdA), hadden hun twijfels over de collectiviteitskorting. De korting werd vorig jaar al gehalveerd en is nu maximaal 5 procent.

Minister Van Ark laat in een persbericht aan de Groninger Krant weten dat de zorgpolis er voor iedereen is. “En dat vraagt om solidariteit met elkaar, zodat de collectieve korting voor de een niet wordt betaald uit de portemonnee van een ander”, schrijft Van Ark. “Mensen moeten daarnaast hun zorgpolis op een overzichtelijke en eerlijke manier kunnen vergelijken op prijs en inhoud.”

Minder collectieve verzekeringen

De minister verwacht dat de afschaffing van de korting geen invloed heeft op de hoogte van de zorgpremie. De verwachting is wel dat er minder collectieve zorgverzekeringen zullen worden aangeboden en dat zorgverzekeraars hier volgend jaar al op zullen gaan inspelen. Jaarlijks opnieuw een zorgverzekering kiezen was al een goede manier om op de zorgkosten te besparen, maar is voor het overstapseizoen van 2022-2023 dus echt noodzakelijk als je een collectieve zorgverzekering hebt. Op dit moment zijn dat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit twee op de drie Nederlanders.

Collectiviteiten blijven bestaan

Collectiviteiten zelf mogen overigens gewoon blijven bestaan. Ook kortingen op aanvullende verzekeringen blijven toegestaan. Het blijft voor zorgverzekeraars dus mogelijk om bijvoorbeeld met werkgevers, (patiënten)verenigingen en gemeenten zorginhoudelijke afspraken te maken over hun aanbod. En ook om verzekerden aan zich te binden met korting op de aanvullende pakketten. Alleen op de basisverzekering verdwijnt de korting. Omdat hiervoor de wet moet worden aangepast, zal de afschaffing van op zijn vroegst op 1 januari 2023 effectief worden.

