Consumentenbond wil zorgvergelijker voor álle consumenten

GRONINGEN – De Consumentenbond wil dat er volgend jaar een nieuw type website wordt gelanceerd waarop Nederlanders diverse zorgverzekeringen met elkaar kunnen vergelijken. Volgens de consumentenorganisatie moet een informatie duidelijker worden weergegeven en niet worden gediscrimineerd. Op dit moment blijven minder gezonde mensen zitten met een hogere premie dan gezonde mensen. Daarmee wordt ongelijkheid gecreëerd en dat wil de Consumentenbond met een nieuwe website voorkomen. Echter is er ook kritiek op het plan, omdat de Consumentenbond zelf ook verdient aan het vergelijken en overstappen van diverse diensten.

Neutrale informatie

Als mensen hun zorgverzekering vergelijken met andere zorgverzekeringen, moeten zij volgens de Consumentenbond relevante en neutrale, objectieve informatie krijgen aangeboden. De bond vindt dat er geen onderscheid moet worden gemaakt op basis van leeftijd of gezondheid. Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, richten veel van de vergelijkingssites zich op dit moment namelijk vooral op jongeren en gezonde mensen. Hierdoor ligt de nadruk op goedkope zorgverzekeringen, maar minder op de inhoud van een verzekering.

Niet-commercieel

Een onafhankelijke en niet-commerciële vergelijkingswebsite zou mensen volledig moeten informeren, zodat men vervolgens de juiste keuze kan maken wat betreft zorgverzekeringen vergelijken. De inhoud van zo’n verzekering is namelijk erg belangrijk, terwijl nu vooral op premies wordt gericht. Jaarlijks besteden zorgverzekeraars namelijk veel geld aan marketing en cadeautjes om nieuwe klanten aan te trekken. Maar wanneer men deze kosten combineert met de overstap fees, komt dit op een jaarlijks bedrag van zo’n 100 miljoen euro. Volgens de Consumentenbond kan dit geld beter aan de zorg zelf worden besteed.

Open brief

De organisatie wil dat het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de regie neemt in het tot stand laten komen van de nieuwe vergelijkingswebsite. De bond heeft daarom onlangs een brief gestuurd naar Ernst Kuipers, de minister van VWS. Tot nu toe heeft er echter nog maar één zorgverzekeraar aangegeven mee te willen werken aan deze website, namelijk DSW. Bovendien roept ze consumenten op om mee te discussiëren over de nieuwe vergelijkingswebsite. Dit kan op het forum van de Consumentenbond.

Dubbelzinnigheid

Er is echter ook kritiek op het plan van de Consumentenbond. Het doel is om een objectieve en onafhankelijke vergelijkingswebsite te creëren, zonder affiliate model. Echter biedt de Consumentenbond zelf momenteel een vergelijk-en-overstapdienst aan waarbij gebruik wordt gemaakt van het affiliate model. De Consumentenbond genereert op dit moment dus zelf inkomsten uit commissies, terwijl ze dat partijen als Poliswijzer kwalijk neemt. Verschillende partijen hebben dan ook hun kritiek geuit op de dubbelzinnigheid tussen de uitspraken van de Consumentenbond en hun eigen diensten.

Foto: milcamu/Pixabay