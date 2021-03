Coronacrisis stuwt verkoop van seksspeeltjes in Nederland

GRONINGEN – Door de coronacrisis zaten we het afgelopen jaar meer binnen. Dit is terug te zien in de verkoop van het aantal seksspeeltjes in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Het aantal speeltjes dat vorig jaar werd verkocht is namelijk enorm gestegen.

Uit cijfers van onderzoeks- en adviesbureau IRI Nederland blijkt dat de verkoop van seksspeeltjes vorig jaar flink is toegenomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de verkoop van een voorbind of Tarzan dildo, maar verreweg de grootste stijgers zijn de masturbator en de vibrator. Deze speeltjes stegen met maar liefst 48 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is een enorme stijging, maar volgens veel online sekswinkels kwam dat niet geheel onverwachts.

Experimenteren

De reden voor de grote toename in de verkoop van seksspeeltjes lijkt terug te leiden naar de coronacrisis. Doordat meer mensen simpelweg vaker thuis zijn, hebben ze meer tijd voor zichzelf en elkaar. Zodoende heeft men meer tijd om in de slaapkamer te experimenteren en het randje op te zoeken. Men verveelt zich misschien en wil toch wat doen met elkaar en seksspeeltjes kunnen een relatie spannend houden. Daarnaast zitten stellen nu meer op elkaars lip, waardoor ze mogelijk (sneller) toe zijn aan iets nieuws.

Maar niet alleen stelletjes kopen meer seksspeeltjes. Ook singles lijken vaker een speeltje voor zichzelf te kopen. Zij kunnen vanwege de coronacrisis namelijk niet of minder daten en kunnen zich door een seksspeeltje toch zelf seksueel vermaken.

Sexual wellness

De opmars van seksspeeltjes lijkt de komende tijd nog niet te stoppen. Vorig jaar al wees een rapport van marktonderzoeker Statisa uit dat de wereldwijde markt voor seksspeeltjes tussen 2019 en 2026 bijna zou verdubbelen. De westerse wereld lijkt een tijdperk te hebben bereikt waarin sexual wellness volkomen normaal bevonden wordt. Het taboe op het kopen van seksspeeltjes lijkt verleden tijd, omdat men meer tijd heeft om zichzelf én alles rondom hun seksuele welbevinden te onderzoeken. En ook de technische ontwikkelingen en het design van seksspeeltjes speelt hierin mee.

Zo bestaan er tegenwoordig seksspeeltjes die via een app te zijn besturen, waardoor je op afstand elkaar een plezier kunt doen. In tijden van corona kunnen partners die niet bij elkaar zijn toch een spannende tijd met elkaar beleven. Maar terwijl vibrators en masturbators nu dus als warme broodjes over de digitale toonbank gaan, werden condooms daarentegen juist minder verkocht. Volgens het onderzoek van IRI gaven Nederlanders in 2019 circa 14 miljoen euro uit aan condooms. Dit daalde in 2020 met 5,5 procent naar ongeveer 13,2 miljoen euro.

