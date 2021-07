CryptoStart: ‘Bitcoin steeg in 10 jaar met 6.307.600 procent’

GRONINGEN – Wie 10 jaar geleden een bitcoin kocht en deze vandaag nog niet van de hand heeft gedaan, mag zich heel gelukkig prijzen. De bekende digitale munt staat momenteel namelijk flink in de winst. CryptoStart, de Nederlandse gids over blockchain en cryptovaluta, berekende onlangs dat de bitcoin in het afgelopen decennium met maar liefst 6.307.600 procent is gestegen. Een totaal ongekende return on investment voor welke traditionele investering dan ook.

Het kan niemand ontgaan zijn dat cryptovaluta enorme prijsschommelingen kent. De kranten en bladen staan er vol mee wanneer de bitcoin weer eens een grote stijging óf een flinke duik heeft gemaakt. Want waar een koers van een aandeel ‘slechts’ met enkele procenten per dag beweegt, gaat het er in de cryptomarkt wel anders aan toe. Daar stijgen bitcoin en zijn soortgenoten soms wel tientallen procenten per dag. En met een prijs van een kleine 30.000 euro op het moment van schrijven, kunnen dat dus bewegingen zijn van duizenden euro’s.

Grote investeerders tonen interesse

Sinds de ontwikkeling van bitcoin als reactie op de economische crisis in 2008 lijkt de munt uitgegroeid tot een serieuze asset class voor investeerders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bekende miljonairs en miljardairs zoals Ray Dalio, Michael Saylor, Robert Kiyosaki en Mark Cuban het afgelopen jaar bekend maakten dat ook zij zijn ingestapt. En de lijst van grote investeerders groeit bijna net zo hard als de hype rond bitcoin zelf. Inmiddels heeft ook de Mexicaanse miljardair Ricardo Salinas Pliego namelijk zijn interesse getoond in de bekende cryptomunt.

Rendementen in de cryptomarkt

Waar sommige investeerders zich alleen interesseren voor bitcoin, wagen anderen de gok om in een van de andere duizenden cryptomunten te investeren. Zo is Mark Cuban openlijk geïnteresseerd in DeFi (decentralized finance) en gaf auteur Robert Kiyosaki aan ook in Ether te hebben geïnvesteerd, de cryptovaluta van het netwerk Ethereum. Deze alternatieve coins kennen vaak een nóg hogere rendementen dan bitcoin en zijn daarom in trek voor speculatie. Via de winst tijdmachine van CryptoStart kun je zien hoeveel een investering van 17 verschillende cryptomunten vandaag de dag waard is in vergelijking met aandelen van Amazon, Netflix, Facebook en Apple. Het mag niet verbazen dat de cryptomunten daar met kop en schouders boven uitsteken.

Investeren is niet zonder risico

Echter is rendement in de cryptomarkt geenszins gegarandeerd. Onlangs stortte de prijs van bitcoin namelijk enorm naar beneden en daarbij nam de munt alle andere cryptovaluta mee in zijn vlucht. Beleggen is dan ook niet zonder risico en (zeker) bij speculeren in cryptomunten kun je je hele inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden ook hier namelijk geen garantie voor de toekomst. En dat merkte Mark Cuban kortgeleden ook. De miljardair verslikte zich in Titan, een cryptomunt die binnen één dag van 60 dollar naar 0 ging. Oeps!

Foto: Kaifixed/Pixabay