Dansen zonder geluid met silent disco of ecstatic dance

GRONINGEN – Dansen is vaak geheel verbonden aan geluid. Toch zijn er ook vormen van dansen die spelen met de stilte. Dansen, zonder geluid, maar toch ook weer wel geluid. Het gaat hier over silent disco, maar ook over Ecstatic Dance een vorm van dansen waarbij je wel muziek hebt, maar niet praat met elkaar. Wil jij meer ontdekken over dansen zonder geluid?

Ecstatic Dance

Ecstatic dance is een bijzondere manier van dansen waarbij je heel vrij bent. Dat vinden sommige mensen in het begin ook erg spannend. Vooral als je bezig bent met wat anderen van je vinden, kan het in het begin best lastig zijn. Als je je er echter eenmaal aan overgeeft, is het een hele bijzondere ervaring. Er zijn heel veel mensen die het ontzettend fijn vinden. Het trekt onder andere mensen die affiniteit hebben met spiritualiteit.

Wat is het precies?

Bij Ecstatic dance is een manier van dansen die als bevrijdend wordt ervaren. Je beweegt op muziek, maar zonder een echt plan. Je volgt je gevoel en je danst zonder oordeel en zonder jezelf in te houden. Het is een uiting van hoe je je op dat moment voelt. Je laat je leiden door je gevoel, niet door wat je hoofd denkt dat je moet doen. Er zijn wel een paar regels:

Je danst zonder geluid. Dat wil zeggen: je praat niet. Wel staat er muziek aan en mag je geluiden maken, maar geen woorden vormen.

Je gebruikt geen drank of drugs en hebt respect voor elkaars ruimte.

Je danst op blote voeten.

Dat laatste is vanuit de gedachte dat je zo beter verbonden bent met de aarde. Als je geaard bent, ervaar je meer rust en kom je makkelijker van je hoofd in je hart. Achter Ecstatic dance zitten veel spirituele gedachten. Zo is het een vorm van uiten waarbij je gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk in het nu te zijn. Het niet praten, helpt vaak daarbij.

Uit je comfortzone

Wil je uit je comfortzone en heb je moeite je te uiten? Dan kan een Ectatic dance zomaar eens een hele mooie stap zijn voor je. Het is voor veel mensen namelijk erg buiten de gebaande paden. Zeker als je je normaal gesproken druk maakt over wat anderen van je vinden, kun je hiermee een stapje maken om dat los te laten. Hoe je bij Ecxtatic danst mag je zelf weten, of het nu klein en ingetogen is of juist dramatisch en groots: er is geen fout. Het is vooral fijn om je gevoel te volgen.

Foto: Kopfhörer Events Deutschland/Unsplash