GRONINGEN – Een accu van een auto gaat meestal maar 5 tot 6 jaar mee. Dit hangt helemaal af van de soort accu of hoe de bestuurder met de auto om gaat. De accu van de auto is een erg belangrijk onderdeel. Die zorgt er namelijk voor dat de auto elke keer weer start. Die zorgt er ook voor dat de lampen en de radio het doet. De accu wordt tijdens het rijden automatisch opgeladen, zodat deze voor een volgende rit weer vol genoeg is om de auto te starten.

Wat kun je doen om de levensduur te verlengen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de levensduur van de accu te verlengen. Allereerst hangt het van de soort accu af die de auto heeft. Zo heb je een gel accu en een lood accu. De gel accu gaat zowiezo al langer mee dan een lood accu. Al is deze wel een stuk duurder dan de lood accu.

Om de levensduur van de accu te verlengen, is het belangrijk dat je niet alleen maar kleine stukjes rijd. Door kleine stukjes te rijden zal de accu nooit volledig opgeladen zijn, hierdoor neemt de oplaadcapaciteit van de accu sneller af. Tot op een moment er niet genoeg capaciteit meer is om de auto te doen starten.

Rijdt je altijd kleine stukjes, maar je wil je toch iets doen aan de verlenging van de levensduur van de accu? Dan kun je de accu het beste 1 keer per week opladen met een auto acculader. Een andere mogelijkheid is om het waterpeil niveau in de gaten te houden. Je kunt deze namelijk bijvullen door het dopje van de accu eraf te draaien en deze voorzichtig bij te vullen met demiwater.

Zelf de accu vervangen

Het is mogelijk om zelf de accu te vervangen van de auto. Het is belangrijk dat de motor uit staat wanneer je hier aan begint. Je verwijderd de klem van de minpool, deze is zwart. Daarna verwijder je de klem van de pluspool, deze herken je aan de rode kleur.

De accu zelf zit meestal met een klem of beugel vast, deze kun je los halen. Wanneer je dit hebt gedaan, is de accu los en kun je deze eruit halen. Vervolgens kun je de nieuwe accu plaatsen. De nieuwe accu bevestig je weer in de beugel of klem. Daarna zet je de klemmen van de plus en minpool weer aan de juiste kant vast.

Start de auto om te controleren of deze goed gemonteerd zit, start de auto niet? Dan is de accu niet op de juiste manier gemonteerd. Probeer het opnieuw totdat de auto start zoals dat hoort. Je kan het vervangen van de accu natuurlijk altijd door een specialist laten doen.

Foto: kaboompics/Pixabay