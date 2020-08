Ben je het zat om iedere maand een torenhoog bedrag te betalen voor jouw telefoonabonnement? Dan wordt het de hoogste tijd om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven. Denk niet dat deze er niet zijn, want dat is wel degelijk het geval. Je kunt namelijk overstappen naar sim only. Je krijgt in dat geval geen toestel, waardoor je alleen betaalt voor het abonnement. Hierdoor dalen jouw maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld ideaal wanneer je nog over een goede smartphone beschikt. Door voor sim only te kiezen, kun je jouw huidige toestel blijven gebruiken, maar dan wel voor aanzienlijk minder geld. Overweeg je over te stappen naar sim only? Dan wil je uiteraard de beste keuze maken. Daarom helpen wij jou in deze tekst de beste sim only aanbiedingen te vinden.

Waar moet je op letten?

Er zijn tegenwoordig talloze aanbieders waarbij je een sim only abonnement af kunt sluiten. Veel mensen denken dat deze abonnementen allemaal hetzelfde zijn. Dit is echter een misvatting. Sim only abonnementen kunnen zelfs behoorlijk van elkaar verschillen. Daarom raden wij je aan om altijd op een aantal zaken te letten wanneer je over wilt stappen naar sim only. Wij geven jou hieronder meer informatie over de belangrijkste aandachtspunten.

1) Kijk naar de inhoud van een bundel

Net als bij een abonnement waarbij je een smartphone aanschaft, verschilt een sim only abonnement ook qua inhoud. Zo krijg je bij de ene aanbieder meer belminuten voor hetzelfde geld, terwijl de andere jou meer data biedt. Staar je dan ook niet blind op de prijs, maar kijk vooral naar de inhoud van een bundel. Hier draait het immers allemaal om.

2) Contractduur

De looptijd van abonnementen waarbij je een smartphone cadeau aanschaft, is vaak twee jaar. Niet iedereen vindt dit echter even prettig. Geldt dit ook voor jou? Dan is sim only een goede keuze. Je kiest hier namelijk zelf de contractduur. Zo kies je zelf voor een contract voor één of twee jaar. Is dit je nog te lang? Dan kun je zelfs voor een contractduur van één maand kiezen. Besef je echter wel dat de kosten voor het abonnement hoger uitvallen naarmate de looptijd van het contract korter is.

3) Internetsnelheid

Onze telefoon gebruiken we tegenwoordig niet meer alleen maar om te bellen of te sms’en. Nee, we internetten namelijk ook met onze smartphone. Daarom is de internetsnelheid ook een belangrijk aandachtspunt wanneer je een sim only abonnement af wilt sluiten. Bij de meeste providers kun je inmiddels kiezen uit 4G, waardoor je behoorlijk snel kunt internetten. Hecht je niet veel waarde aan internet? Dan kun je ook voor 3G kiezen. Er wordt binnenkort ook 5G aangeboden, maar de verwachting is dat het nog wel even kan duren voordat de eerste sim only aanbieders hier gebruik van kunnen maken.

Vergelijk verschillende aanbieders met elkaar

Kom je een sim only aanbieder tegen met een abonnement dat aanzienlijk goedkoper is dan jouw huidige abonnement? Dan ben je misschien geneigd om hier direct voor te kiezen. Dat kan, maar de kans is groot dat je nog meer geld kunt besparen. Sluit daarom nooit een sim only abonnement af bij de eerste de beste aanbieder. Nee, ga altijd eerst sim only aanbiedingen vergelijken. Op deze manier zie je direct wat in jouw geval de goedkoopste optie is. Staar je echter niet blind op de prijs, maar kijk vooral naar de inhoud. Op deze manier slaag je er ongetwijfeld in om de beste sim only aanbiedingen voor jouw situatie te vinden.

Foto: Jordan McQueen/Unsplash