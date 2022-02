‘De coronapas moet niet in de ijskast, maar in de kliko’

GRONINGEN – Het coronatoegangsbewijs moet niet in de ijskast, maar in de prullenbak. Dat stellen de initiatiefnemers van de petitie Onverdeeld Open.

Dankzij de overweldigde steun voor de petitie van Onverdeeld Open lijkt de maatschappelijke druk op het kabinet zo groot geworden dat minister Kuipers heeft aangekondigd dat de coronarestricties sneller worden afgebouwd. De petitie om het coronatoegangsbewijs in Nederland per direct af te schaffen werd in enkele dagen meer dan 850.000 keer ondertekend. En dat is nog nooit eerder vertoond.

Kantelpunt

De indieners van de petitie, Mona Keijzer, Jona Walk en Ronald Meester zijn blij dat het einde van de toepassing van de coronapas in zicht is. Keijzer: “We zien nu een kantelpunt. Steeds meer mensen zien dat bescherming van grondrechten hoog gehouden moet worden en concluderen dat een samenleving waar deelname afhankelijk is van een coronapas niet wenselijk is”.

29 miljoen euro voor app?

Walk: “We moeten ook niet te vroeg juichen. We hebben zojuist van de minister gehoord dat 1G (testen voor toegang) breed ingezet gaat worden. En de coronapas is niet voorgoed van tafel, die kan elk moment weer uit de ijskast worden gehaald. Minister Kuipers kondigde vorige week aan ruim 29 miljoen euro nodig te hebben voor het doorontwikkelen van corona apps. Waar is dat geld voor nodig?”

Briefing in Tweede Kamer

In het manifest Onverdeeld Open wordt onderbouwd waarom 1G, 2G en 3G alle drie geen doelmatige instrumenten zijn die wel grote schade berokkenen aan onze samenleving. Jona Walk en Ronald Meester -beide wetenschappers met relevante expertise op dit gebied- hebben aangeboden om in de Tweede Kamer een wetenschapsbriefing te geven om het manifest Onverdeeld Open toe te lichten.

EU Covid certificaat

“Het is mooi om te zien dat actie voeren loont maar we zijn er nog niet”, benadrukt Keijzer. “Niet alleen in Nederland, maar in meerdere landen zien we dat burgers worden blootgesteld aan meer controle. Er ligt ook een voorstel om het EU Covid certificaat te verlengen, een onwenselijke ontwikkeling wat ons betreft. Ik denk dat het succes van Onverdeeld Open laat zien dat heel veel mensen niet in zo’n samenleving willen leven.”

Europese inwoners kunnen tot 8 april reageren op het voorstel voor het verlengen van het EU Covid certificaat: Extension of EU Digital COVID Certificate Regulation (europa.eu)

Foto: Jeremy Bezanger/Unsplash