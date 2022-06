GRONINGEN – Weinig dingen in deze wereld zijn zo iconisch als de Lego Star Wars figuren. Al tientallen jaren spreken deze kleine plastic beeldjes tot de verbeelding van mensen over de hele wereld. Dit met afbeeldingen van enkele van de beroemdste scènes en personages uit een van de meest geliefde film franchises ooit gemaakt. Maar waar kwamen ze vandaan? Hoe zijn ze door de jaren heen geëvolueerd? Laten we eens kijken naar de geschiedenis van Lego Star Wars-figuren.

Waar worden lego stenen eigenlijk van gemaakt?

Lego stenen zijn gemaakt van een speciaal soort plastic, acrylonitril-butadieen-styreen, of kortweg ABS. Deze kunststof is sterk en duurzaam, maar ook licht van gewicht en gemakkelijk in de gewenste vorm te vormen. Bovendien is ABS bestand tegen zowel hitte als kou, wat betekent dat LEGO-stenen in een breed temperatuurbereik kunnen worden gebruikt.

Het plastic is ook niet giftig, waardoor het veilig is voor zowel kinderen als volwassenen om mee te spelen. Dus de volgende keer dat je gaat zitten om te bouwen met je LEGO-stenen, neem dan even de tijd om het materiaal waarvan ze zijn gemaakt te waarderen – het is behoorlijk verbazingwekkend spul!

Het begon in 1999

De allereerste Lego Star Wars figuur werd gemaakt in 1999, toen de eerste LEGO Star Wars sets in de winkelrekken verschenen. Dit originele figuur was gebaseerd op het personage van Luke Skywalker en werd al snel een van de meest populaire items in het gehele LEGO-assortiment.

Sindsdien zijn er honderden verschillende Lego Star Wars figuren uitgebracht, met personages uit de hele franchise. We hebben iedereen van Darth Vader tot Rey, Finn tot Poe Dameron en nog veel meer tot leven zien komen in baksteenvorm.

Hoe zijn ze veranderd?

Een van de meest interessante dingen aan deze cijfers is hoe ze door de jaren heen zijn veranderd. Vroege figuren waren vaak erg simplistisch in hun ontwerp, met basisvormen en niet veel detail. Maar naarmate de technologie vorderde, hebben ook de Lego Star Wars figuren dat gedaan. De figuren van vandaag zijn ongelooflijk gedetailleerd, met ingewikkelde ontwerpen die het uiterlijk van elk personage perfect weergeven.

Innovatieve lego figuren

Bovendien hebben nieuwe technologieën het mogelijk gemaakt om echt innovatieve figuren te creëren. We hebben figuren gezien die oplichten, figuren met bewegende delen en zelfs figuren met hun eigen bouwbare accessoires. Er is echt geen limiet aan wat er kan worden gedaan met deze kleine plastic beeldjes.

Aangezien de Lego Star Wars-franchise steeds populairder wordt, zullen we waarschijnlijk nog meer verbazingwekkende cijfers zien verschijnen. Wie weet wat de toekomst in petto heeft voor de lego branche…

Foto: www_slon_pics/Pixabay