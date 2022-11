De gezondheidsvoordelen van vis voor iedereen

GRONINGEN – Dat het eten van een vet visje zo nu en dan goed voor je is, weten we als Groningers inmiddels wel. Maar welke stofjes zorgen er dan precies voor dat vis gezond is? En welke voordelen hebben die stofjes voor je gezondheid? Hieronder staat het voor je opgesomd. Zo smaakt de vis die jij straks bij de visgroothandel of visboer haalt nóg lekkerder!

Omega 3

Deze kennen we allemaal wel. Omega 3 is een belangrijke stof voor je lichaam, omdat het beschermt tegen hart- en vaatziekten. Ook is het goed voor je huid, hersenen en ogen. Je vindt deze stof met name terug in vette vis. Denk bijvoorbeeld aan zalm, haring, makreel, sardientjes en ansjovis.

Jodium

Jodium vind je met name terug in magere vis. Denk aan witvis, zoals koolvis, schelvis, kabeljauw en rode mul. Dit mineraal is nodig voor de productie van schildklierhormonen. Deze dragen bij aan de groei en een goede stofwisseling. Jodium is dan ook met name voor zwangere vrouwen erg belangrijk! Daarnaast zorgt het goed voor je zenuwstelsel, geheugen, huid en energieniveau.

Fosfor

Ook fosfor vind je terug in vis. Dit mineraal is met name goed voor je botten en tanden. Daarnaast ondersteunt het bij de aanmaak van hormonen, draagt het bij aan een goede spijsvertering en helpt het bij de opname van voedingsstoffen uit voeding.

Seleen

Het mineraal selenium kom je met name tegen in makreel, kreeft, tong, tonijn en inktvis. Dit mineraal zorgt voor een goede werking van je schildklier en beschermt cellen en rode bloedlichaampjes tegen beschadigingen. Ook helpt het zware metalen die je soms binnenkrijgt via voeding, minder schadelijk te maken.

Vitamine A, B en D

Vis zit tot slot ook bomvol met vitamines. Denk bijvoorbeeld aan vitamine A, wat goed is voor je huid en ogen en een bijdrage levert aan groei en een goede weerstand. Maar ook vitamine D vind je terug, wat goed is voor je botten, tanden, hersenen en ervoor zorgt dat je lekker in je vel zit. Tot slot is vis ook rijk aan vitamine B6 en B12, die beide bijdragen aan een betere weerstand.

Het eten van vis is dus niet alleen lekker, maar heeft ook behoorlijk wat gezondheidsvoordelen. Ideaal om thuis mee te koken, maar ook onmisbaar op de kaart als je een eigen horecaonderneming hebt. Wil jij jouw gasten verrassen met smaakvolle én gezonde gerechten? Ga dan naar de horeca groothandel in Groningen of als je in het midden van Nederland bent kun je naar de horeca groothandel in Almere voor de meest verse vis.

Foto: mali maeder/Pexels