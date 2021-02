De invloed van vuurwerk op dieren en hoe je bijdraagt aan hun comfort

GRONINGEN – Speciale gelegenheden en evenementen zoals eindejaarsfeesten, buurtfeesten en de nationale feestdag, gaan vaak gepaard met een hele resem vuurwerk. Dat kan er dan wel mooi en aantrekkelijk uitzien, jammer genoeg gaat vuurwerk voor heel wat bevolkingsgroepen en individuen ook gepaard met heel wat ellende. Is het echt zo ernstig als wat wordt beweerd of overdrijven deze mensen en dieren gewoon?

Nadelige gevolgen van vuurwerk

Waar vuurwerk door de ene omschreven wordt als feestelijk gezellig en mooi, wordt het door anderen verfoeid en het liefst van alles verbannen. Tot welke groep jij behoort, dat blijft uiteraard een persoonlijke keuze. Toch is het niet verkeerd om eens even stil te staan bij de mogelijke nadelige gevolgen die de luide vuurwerkknallen met zich kunnen meebrengen.

Dat vuurwerk gevaarlijk is als je er weinig ervaring mee hebt, dat weet ondertussen zelfs het kleinste kind. Toch vallen er elk jaar nog heel wat slachtoffers als gevolg van het verkeerd afsteken van een vuurwerkpijl. Echter laten de gevolgen zich niet alleen op fysiek vlak kennen maar vooral op mentaal vlak. Zo stellen we vast dat heel wat personen met een bepaalde vorm van autisme alsook patiënten met een, al dan niet aangeboren, neurologische afwijking, ontzettend bang en van streek raken bij het horen van de harde vuurwerkknallen. Om hen dan opnieuw te kalmeren, heb je vaak heel wat tijd en geduld nodig.

Daarnaast ervaren ook heel wat hoogsensitieve personen moeite en ongemak op vuurwerk avonden. En als hoogsensitieve mensen er al zo moeilijk mee om kunnen, dan dieren al helemaal. Heel wat dieren zijn nu eenmaal hoogsensitief en ervaren geluid tot wel 3 à 4 keer krachtiger dan wij mensen. Niet onbegrijpelijk dus dat ze bij een harde knal/ klop meteen onder tafel duiken op zoek naar beschutting. Een reden te meer dus om ook even aan hen te denken als je opnieuw een vuurwerkpijl in de lucht schiet.

Ervaren dieren echt last van vuurwerk of is dit een fabeltje?

We horen het al; sommigen zullen vinden dat er lichtjes overdreven wordt, maar niets is minder waar. Vooral katten en honden blijken dermate sensitief te zijn dat zelfs een drukke ruimte al voldoende is om hen mentaal helemaal overhoop te halen. Denk bijvoorbeeld maar aan een drukke kamer wanneer je vrienden en/ of familie op bezoek krijgt, gestreste baasjes enzovoort. Als dit dan ook nog eens gepaard gaat met een hele resem harde knallen, dan zijn werkelijk helemaal het noorden kwijt.

Hoe ervaren zij stress en op welke vlakken is dit anders dan bij mensen?

Kortom, het mag onderhand wel al duidelijk zijn dat dieren duidelijk (heel wat) stress kunnen ervaren. De manier waarop zijn stress ervaren en hoe ze er uiteindelijk mee omgaan blijkt afhankelijk van het dier maar ook de omgeving waar ze zich in bevinden. Zo zullen heel wat honden die vooral binnenshuis wonen, zich vrijwel meteen verstoppen onder tafels of stoelen in de hoop op die manier beschutting te zoeken. Overigens reageren ook heel wat katten op een gelijkaardige manier.

Ook vogels en knaagdieren zoals konijnen en cavia’s zullen op zoek proberen gaan naar een beschut plekje. Dat kan een zelfgemaakt hok zijn dat volledige is afgesloten of een nestje dat door de diertjes werd gebouwd. Bij paarden ligt de reflex voornamelijk op het vluchten, aangezien zij echte vluchtdieren zijn. Zodra zij de knallen horen, zetten zij het vrijwel meteen op een lopen. En jammer genoeg blijven heel wat dieren dergelijke traumatische gevolgen nog lang met zich meedragen als in weken en/ of maanden. Het is dus belangrijk om ook met hen even rekening te houden op avonden zoals deze.

Enkele tips en tricks om het voor huisdieren draagbaar te maken

Toch zijn er enkele tips en tricks die je als baasje kunt gebruiken om het voor de dieren net iets draaglijker en comfortabeler te maken. Leven je honden voornamelijk binnenshuis, ga er dan op voorhand even lekker lang mee uit. Maak een extra grote wandeling of laat ze even enkele minuutjes langer met de bal of vriendjes spelen. Eenmaal binnen zullen ze vaak zodanig uitgeput zijn dat ze de vuurwerkknallen als minder gevaarlijk en erg zullen ervaren.

Wanneer je katten hebt, probeer dan voldoende beschutte plekjes te voorzien waar ze in kunnen gaan schuilen als ze daar nood toe hebben. Dat is eigenlijk niet eens zo onlogisch als katten ook graag beschutting hebben wanneer ze hun behoefte doen. Daarom is een gesloten kattenbak vaak een betere aanbeveling dan een open bak. Echter dien je hem wel zodanig te plaatsen dat katten vanuit hun positie alles nog goed in de gaten kunnen houden. Bij het plaatsen van mandjes en/ of dozen die voor beschutting zorgen, is het principe dus gelijklopend als dat met de kattenbak.

Heb je paarden, probeer deze dan op stal te zetten. Eventueel met extra veel hooi zodanig dat ze toch een vorm van veiligheid kunnen creëren. En indien het mogelijk is, probeer er dan als baasje zo lang mogelijk bij te blijven. Alhoewel dat ook geldt voor honden, katten en andere huisdieren. Door er als baasje bij te blijven, voelen de dieren zich vaak iets zekerder en zullen ze minder geneigd zijn om op de luide knallen te reageren.

Foto: Thomas Bormans/Unsplash