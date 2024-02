De laatste trends rond het organiseren van een uitvaart in 2024

GRONINGEN – Een uitvaart zag er honderd jaar geleden een stuk anders uit dan een uitvaart vandaag de dag. Hoe een uitvaart wordt georganiseerd staat constant in beweging en is een praktijk waarbij steeds nieuwe trends op komen. De trends passen zich aan aan de wensen van mensen en kunnen ervoor zorgen dat er een persoonlijke en respectvolle uitvaart wordt georganiseerd. In dit artikel lees je meer over de laatste trends rondom het regelen van een afscheid.

Een uitvaart gericht op duurzaamheid

Een trend die we ook in andere branches zien, is de focus op duurzaamheid en daarmee het organiseren van een milieuvriendelijke uitvaart. Om een duurzame uitvaart te regelen, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo zien we dat steeds meer uitvaartbedrijven ‘groene’ begrafenissen en crematies als opties geven. In dit geval wordt er dan gebruikgemaakt van biologisch afbreekbare materialen met als resultaat dat de ecologische voetafdruk beperkter is dan met een ‘normale’ uitvaart. Verder zien we bij deze trend de populariteit rondom natuurlijke begraafplaatsen stijgen, net als het aanleggen van een herdenkingsbos om wat terug te doen voor de natuur.

Uitvaarten op maat

Een andere groeiende trend is het organiseren van een uitvaart die nauw aansluit op de wensen van de overledene. Op deze manier kan er nog meer recht worden gedaan aan de persoonlijkheid van de persoon die is overleden. Sommige mensen kijken hier zelfs op vooruit door al hun wensen in detail vast te leggen in een uitvaartverzekering. Een Monuta uitvaart regelen maakt het bijvoorbeeld mogelijk om alle specifieke wensen tegemoet te komen.

Voor wie niet bekend is met een uitvaartverzekering, is het goed om te weten dat dit type verzekering je helpt met het dekken van allerlei kosten voor de uitvaart. Ook maakt deze verzekering het dus mogelijk om specifieke wensen vast te leggen op papier, zodat nabestaanden weten hoe jij je uitvaart wenst in te richten. Door een site zoals bijvoorbeeld

https://www.elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl/ te gebruiken, kan je eenvoudig een verzekering zoeken die bij jou aansluit.

Het gebruik van technologie

Hoewel we allemaal liever niet terugdenken aan de lockdown tijd, heeft deze periode ons ook wat opgeleverd. Door de pandemie zijn we massaal meer gaan digitaliseren, waaronder ook herdenkingen. Omdat het destijds niet mogelijk was om met grote groepen samen te komen, bood dit een oplossing zodat iedereen toch de uitvaart kon meemaken. Ondanks dat we inmiddels weer met grote getale bij elkaar mogen komen, kan een virtuele herdenking nog steeds uitkomst bieden voor mensen die niet zo mobiel zijn. Op deze manier wordt deze groep niet uitgesloten en kan iedereen deelnemen aan de uitvaart.

Foto: Esther Ann/Unsplash