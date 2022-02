De leukste accessoires voor je smartwatch en tablet

GRONINGEN – Heb je een smartwatch of tablet? Of ben je van plan om een van deze apparaten te kopen? Dan moet je zeker deze accessoires niet vergeten!

Je kunt vandaag de dag enorm veel dingen doen met een smartwatch of tablet. En daardoor zijn beide apparaten tegenwoordig erg geliefd. Zo kun je een smartwatch bijvoorbeeld gebruiken om je hartslag in de gaten te houden tijdens het sporten of om je slaap te tracken. Maar eigenlijk is een smartwatch vandaag de dag een soort smartphone in het klein; je kunt berichten lezen, bellen en er zelfs mee betalen! Een tablet is op een andere manier erg praktisch. Je kunt er series op kijken of boeken op lezen, maar ook werkgerelateerde activiteiten mee doen, zoals e-mailberichten beantwoorden of documenten bewerken.

Biedt de juiste bescherming

Al met al zijn beide devices qua hun kunnen enorm waardevol. Heb jij onlangs een tablet aangeschaft, of ben je dat van plan? Dan is het dus belangrijk om jouw nieuwe device goed te beschermen met een iPad hoes. Afhankelijk voor welke doeleinden je de tablet wil gebruiken, zijn er diverse hoezen om uit te kiezen. Gebruik je de tablet vooral voor entertainment? Dan is een smartcase wellicht een goede optie. Een smartcase is een tablethoes waarvan de voorkant is voorzien van twee lijnen. Deze kun je vervolgens vouwen tot een soort driehoek, waar de tablet vervolgens op steunt. Je kunt de tablet dan zowel staand als liggend neerzetten.

Gaat de tablet ook door je kinderen gebruikt worden? Dan is een kinderhoes of een extreme case wellicht een betere optie. Beide varianten beschermen de tablet namelijk nóg beter tegen krassen, stoten of vallen. Gebruik je de tablet juist veel op het werk? In dat geval kun je bijvoorbeeld kiezen voor een iPad hoes met een handige pencilhouder. Hier kun je bijvoorbeeld de Apple Pen in doen die je kunt gebruiken in plaats van je vingers te gebruiken, of om aantekeningen te maken op de tablet.

Personaliseer je smartwatch

Ook voor de smartwatch zijn er tal van leuke accessoires. Standaard wordt elke smartwatch voorzien van een bandje. Maar wist je echter dat je allerlei verschillende smartwatch bandjes aan kunt schaffen? Op deze manier kun je je smartwatch dus volledig personaliseren. Er zijn allerlei materialen, prints of kleuren om uit te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld afwisselen tussen een mooi leren bandje voor op het werk en een wat vrolijker patroon voor thuis of tijdens het sporten. Maar ook binnen de iPad hoezen zijn er allerlei leuke patronen te vinden. Op die manier kun je zowel je tablet als smartwatch perfect met elkaar combineren.

Foto: Marek Levak/Pexels