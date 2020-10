De meest comfortabele schoenen voor de herfst

GRONINGEN – De zomer is officieel voorbij en de koudere dagen staan weer voor de deur. Hoog tijd dus voor pantoffels en warme voeten, maar bovenal tijd voor comfortabele schoenen. Onze voeten zijn namelijk letterlijk en figuurlijk de basis van ons lichaam en daarom van groot belang voor onze gezondheid.

Er bevinden zich tientallen grote en kleine spieren en tal van zenuwuiteinden in onze voeten. Om onze kwetsbare voeten te beschermen zijn comfortabele schoenen dus erg belangrijk. En het begin van een nieuw seizoen lijkt het uitgelezen moment om de schoenencollectie in je garderobe eens te vernieuwen, bijvoorbeeld met warme Uggs of heerlijk zachte pantoffels van Birkenstock.

UGG

Zodra het weer kouder wordt, wint laarzen-producent UGG steevast aan populariteit. Het lifestyle merk staat wereldwijd bekend om haar iconische classic laars. Dankzij de dubbelzijdige sheepskin en suède van deze laars zul je in de herfst geen last meer hebben van koude voeten. De laarzen zijn bovendien water- en vlekbestendig. En met de speciale binnenzolen voelt het zelfs bijna alsof je op blote voeten loopt.

Alle materialen zijn nauwkeurig geselecteerd en verwerkt met precisie en geavanceerde technologie. Door deze expertise biedt UGG altijd een hoog draagcomfort. De herfst- en wintercollectie van het merk telt trouwens niet alleen laarzen, maar ook mutsen, sjaals en pantoffels. Comfortabel, maar toch ook chique zijn de kenmerken die bij uitstek passen bij de pantoffels van UGG. En over pantoffels gesproken…

Birkenstock

We kennen Birkenstock vooral van de Birkenstock slippers en sandalen. Vrijwel geen ander merk kan tippen aan zoveel keuze en kwaliteit. Minder bekend is dat Birkenstock ook diverse pantoffels heeft om je voeten in op te warmen tijdens een koude herfst- of winteravond. Dankzij een schacht van hoogwaardig wolvilt zijn de Birkenstock pantoffels heerlijk zacht en comfortabel.

In het bovenwerk van de pantoffel bevindt zich een stevige metalen gesp, zodat de vorm aan elke voet kan worden aangepast. Daarnaast past de huidvriendelijke en flexibele dekzool zich helemaal aan de contouren van je voet aan. Dit anatomisch gevormde voetbed is wat Birkenstock zo populair maakt. En dankzij dit voetbed zijn deze pantoffels niet alleen comfortabel, maar ook nog eens voor iedereen geschikt.

