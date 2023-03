De perfecte geboortekaartjes voor jouw kleine man!

GRONINGEN – Gefeliciteerd, jullie zijn in verwachting van een jongen! Dit is een bijzondere tijd vol voorbereidingen en verwachtingen. Vergeet dus niet om alvast het geboortekaartje van jullie zoontje te ontwerpen. Dat kaartje is dé manier om iedereen straks te laten weten dat jullie kindje is geboren en om de geboorte te vieren. In deze blog gaan we dieper in op de mogelijkheden van geboortekaartjes jongen en delen we inspiratie en tips om het perfecte kaartje te kiezen.

Geboortekaartjes zijn er in allerlei stijlen en kleuren. Bij het uitkiezen van het perfecte kaartje is het daarom handig om van tevoren te bedenken wat voor gevoel jullie met de kaart willen overbrengen. Wil je bijvoorbeeld een stoer en robuust kaartje met donkere kleuren? Of juist een lief en schattig kaartje met zachte pasteltinten? Blauw en groen zijn over het algemeen populaire kleuren voor geboortekaartjes voor jongens. Mintgroen, jadegroen en grijsblauw zijn stoere kleuren die eveneens veel worden gebruikt. Maar ook andere kleuren, zoals geel of oranje, kunnen een leuke toevoeging zijn. Het is dus maar net waar jij en je partner van houden!

Kant-en-klare kaarten

Naast kleuren kun je kiezen voor een bepaald thema, zoals dieren, voertuigen of natuur. Via een online kaartenmaker heb je tegenwoordig ontzettend veel kant-en-klare ontwerpen waar je uit kunt selecteren. Zo kun je zonder technische kennis van een vormgevingsprogramma tóch een kwalitatieve en mooie geboortekaartjes vormgeven. Met de kaartengenerator van Kaartje2go maakten wij zelf in 4 stappen twee lieve en tegelijkertijd stoere kaartjes voor de geboorte met de trends van het moment. We kozen een eigentijds ontwerp, voegden een naam toe en selecteerden een (co2-neutrale) papiersoort. Dit alles was in een paar minuten gepiept. Zie hieronder het resultaat en oordeel zelf! Bovendien werd de bestelling dezelfde dag nog verstuurd omdat we deze voor 20.00 uur hadden besteld.

Online kaartenmaker

Natuurlijk kun je ook helemaal vanaf nul je eigen geboortekaart ontwerpen in een online kaartenmaker. Je begint dan met een blanco canvas en maakt het kaartje dus helemaal uniek en persoonlijk, bijvoorbeeld met een foto van jullie zoontje. Met de gebruiksvriendelijke kaartmaker van Kaartje2go kun je het formaat, de achtergrondkleur, figuren, foto’s, tekst en andere informatie en de papiersoort naar wens aanpassen. En als je daarnaast nog speciale verzoeken hebt, kun je contact opnemen met de klantenservice voor hulp. Heb je een kaartje gemaakt en ben je benieuwd naar het resultaat? Dan krijg je je eerste kaart ook nog eens gratis toegestuurd. Zo verloopt de geboorte van het kaartje hopelijk net zo voorspoedig als de bevalling!

Foto: Kaartje2go