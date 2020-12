De perfecte schoen? Wij vonden hem!

GRONINGEN – Ben jij al jarenlang op zoek naar de perfecte schoen? Een paar dat bij elke outfit past, lekker loopt en ook nog mooi staat? Dan hebben wij de oplossing gevonden. Een paar enkellaarsjes voor dames is je redding voor elke gelegenheid. We zijn trouwens niet de enige die er zo over denken. Al rond 1850 zette koningin Victoria van Engeland de trend. Victoria ging de deur niet uit zonder haar Chelsea dames boots of Balmoral laarsjes. We zetten de voordelen van de enkellaars voor je op een rij.

Enkellaarsjes passen overal bij

Draag je graag jurkjes, of liever een stoere jeans? Met een enkellaarsje maak het niet uit wat je draagt. Ze passen namelijk overal bij. Een zomerjurkje gecombineerd met een enkellaars, verandert direct in de perfecte festival look. En is het koud? Dan combineer je de laarsjes gewoon met een dikke panty. Draag je vaak een spijkerbroek? Een combi met een enkellaars is ideaal. Je skinny hoef je namelijk niet in je laars te proppen en met wijd uitlopende pijpen heb je geen gedoe met een zoom die over de straat sleept. Ook opgerolde broekspijpen passen perfect boven je korte enkellaars. Bovendien zakt een enkellaars niet af, dus geen gehijs meer om je laarzen omhoog te houden.

Voor een regenachtige dag of zonnig zomerweer

De Britten liepen voorop in het dragen van enkellaarsjes. Logisch, want rondom de landhuizen uit de 19e eeuw werd een hoop gejaagd en gewandeld. Dat doe je niet op je hakken. De platte Chelsea boot is een perfecte stoere enkellaars met elastiek in de zijkant. Kies je voor een model met rubberen zolen? Dan ben jij helemaal klaar voor regenachtige dagen. En met een gevoerd exemplaar heb jij ook lekkere warme voeten tijdens het koude winterweer. Omdat leer een ademend product is, kun je ook zomers perfect uit de voeten met een enkellaarsje. Wat dacht je van een stoere korte cowboyboot? Supercombi met die gebloemde maxi jurk.

Er is een model voor iedereen

Ben je geen fan van platte schoenen? Geen probleem. Er is een enkellaars voor iedereen. Zo zijn er modellen met hoge hakken, blokhakken en sleehakken. Op een sleehak, lijken je benen langer maar heb je wel het comfort van een betere ondersteuning. Ook laarsjes met een rits of veters zie je terug in veel verschillende vormen. Zo zijn er enkellaarsjes met ritsen aan de achterkant of zijkant, maar ook rijglaarsjes met veters bijvoorbeeld. Hou je van puntneuzen? Of kies je voor een stoere ronde neus? Zoek je schoenen voor een feestelijke gelegenheid, kijk dan eens naar een enkellaarsje met metallic look. Het leuke is, je hoeft er de deur niet voor uit. Je shopt je nieuwe laarsjes gewoon online. Je zult zien dat jij binnenkort net ze verslaafd bent aan enkellaarsjes als koningin Victoria.

Foto: The Lazy Artist Gallery/Pexels