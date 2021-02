De voor- en nadelen van private lease

GRONINGEN – Private lease heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen in Nederland. Dit komt omdat private lease een vorm van autobezit is waar weinig zorgen bij komen kijken. De mate van zorgeloosheid trekt mensen en zorgt ervoor dat steeds meer mensen kiezen voor private lease. Toch roept het fenomeen private lease bij veel mensen nog een hoop vragen op. In deze blog vertellen we je wat de belangrijkste voor- en nadelen van private lease zijn.

Voordelen private lease

Door een auto te private leasen betaal je maandelijks een contract om in de auto te kunnen rijden. Dit contract omvat niet alleen een maximum aantal kilometers dat je mag rijden, maar hier vallen ook reparaties et cetera onder. Het grootste voordeel van de private lease constructie is dat je van tevoren redelijk kunt uitrekenen wat je per maand kwijt zult zijn aan autorijden. De kosten van het autorijden worden hier enorm inzichtelijk.

Daarnaast kun je door private lease vaak in een duurdere auto rijden dan je jezelf kunt veroorloven. Sommige mensen hechten hier enorm veel waarde aan en voor die mensen is private lease dus een uitkomst. Als je wilt bepalen welke leaseauto het beste bij jouw mogelijkheden past kun je je gegevens invullen in een private lease vergelijker.

Nadelen private lease

Door een auto te leasen wordt de auto nooit daadwerkelijk jouw bezit. Doordat je de auto in principe op huurbasis hebt, zul je de auto dan ook niet kunnen verkopen voor een restwaarde. Als het over de financiering van het vervoermiddel gaat, is private lease echter wel erg toegankelijk. Voor een relatief laag bedrag per maand rijd je al snel in een leuke auto. Het nadeel hiervan is dus dat de auto nooit van jou zal zijn en je dit geld na afloop van het contract ook volledig kwijt bent.

Daarnaast ben je in gevallen van schade soms alsnog extra geld kwijt. Dit komt omdat je bij het geval van schade vaak nog wel een eigen risico dient te betalen. Hierdoor krijg je wel beter grip op de kosten van je auto, maar er blijven toch onbekende variabelen.

Foto: Robert Klank/Unsplash