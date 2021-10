De voordelen van een business coach voor zzp’ers

GRONINGEN – Om het maximale uit jezelf en je onderneming te halen, kan een business coach een waardevolle toevoeging zijn voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er).

Blijkbaar zijn we in Nederland graag eigen baas, want ons land telt een behoorlijk aantal ondernemers. In de afgelopen tien jaar is het aantal zzp’ers zelfs verdubbeld, waarbij de grootste stijging te zien is in de steden. Maar eigen baas zijn brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Er is geen leidinggevende die je aan je deadline houdt of een collega die dat ene vervelende klusje voor je doet. Discipline is daarom erg belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat je ook bij minder motivatie je zaakjes op orde houdt?

Motivatie aanwakkeren

Als zzp’er moet je je eigen doelen stellen en voor je eigen motivatie zorgen. Dat is niet altijd even makkelijk. Je kunt gedemotiveerd of gestrest raken als het even niet meezit. Gelukkig zijn er coaches die je kunnen helpen bij het behouden of (opnieuw) aanwakkeren van je motivatie en het behalen van je doelen. Een persoonlijke coach kijkt namelijk van een afstand naar jouw situatie en kan op die manier op een goede manier ondersteuning bieden. Zo heb je iemand die oppept op momenten waarop je het nodig hebt.

Sparringpartner

Voor veel zelfstandigen is werken iets waar ze van houden. Niet voor niets zijn ze een eigen bedrijf begonnen. De vrijheid en variatie in werkzaamheden is iets waar ze veel waarde aan hechten. Dat betekent echter ook dat je doorgaans alleen werkt. Je hebt immers geen collegae. Wanneer je iets moet overleggen kan dat wel eens lastig zijn, maar ook hierin kan een business coach je van dienst zijn. Een goede coach is zelf ook vaak zzp’er en ondersteunt meerdere ondernemers. Hij of zij kent daardoor de klappen van de zweep en kan zodoende met je meedenken op verschillende niveaus.

Balans

Doordat een business coach jouw en je onderneming onder de loep neemt, kan hij of zij bepaalde patronen herkennen en aanstippen. Op die manier ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden om te groeien, zowel persoonlijk als zakelijk. Dus mis je discipline, ervaar je (te) veel stress of tijdsdruk en behaal je daardoor je doelen niet? Dan is het niet onverstandig om een persoonlijke coach te overwegen die je helpt met het behouden of herpakken van de controle. Met een coach aan je zijde neem je weloverwogen keuzes en zorg je dat de balans weer terugkomt!

Foto: mentatdgt/Pexels