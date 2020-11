GRONINGEN – Iedere scheiding is uniek. Er zijn twee voormalige partners betrokken in een belangrijke fase in ieders leven, met mogelijk kinderen, familieleden of andere personen die van invloed zijn op het verloop van het proces. Je wilt zaken van vroeger het liefst zo snel mogelijk achter je laten, en de draad weer oppikken. Eventjes een huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigen is niet aan de orde, er zullen heel wat zaken geregeld moeten worden. Dit kun je samen doen, via een advocaat of een mediator in Groningen. Wat zijn eigenlijk de voordelen van een mediator, en hoe gaat scheiden in Groningen in zijn werk?

Zelf doen of samen met een mediator?

Bij een scheiding zal er een echtscheidingsconvenant opgesteld moeten worden. Dit is een document met daarin alle zaken die voor de scheiding van belang zijn. Denk aan partneralimentatie, voogdijschap en het verdelen van roerende en onroerende zaken. Er zijn standaard formulieren die je handvatten geven om een groot deel van dit document zelf in te vullen. Je zou in theorie alles samen kunnen regelen. Maar jullie gaan niet voor niets scheiden, wanneer de vertrouwensband is gebroken kun je niet zomaar even de omgangsregeling met jullie kinderen op papier zetten.

Een mediator is een persoon die tussen de partijen in staat, zonder een wederzijdse communicatie in de weg te staan. Een beetje een scheidsrechter, een beetje een therapeut maar vooral een persoon die in dienst staat van beide partijen zonder partij te kiezen. Daarnaast heeft een mediator uiteraard ook de juridische en praktische kennis om je te helpen beslissingen te maken waar je nog jaren de gevolgen van zult ervaren.

Heb je een advocaat nodig om te scheiden in Groningen?

In Nederland zijn er, uiteraard, veel advocaten aanwezig. Die houden zich met veel belangrijke zaken bezig, toch hoef je bij scheiden in Groningen lang niet altijd een advocaat in te schakelen. Als je (letterlijk) slaande ruzie hebt, wanneer al het vertrouwen weg is en als je koste wat kost wilt ‘winnen’ van je ex, dan zul je inderdaad bij een advocaat terechtkomen. In dat geval zullen beide voormalige partners een eigen advocaat inschakelen die voortaan het woord voeren.

Als er nog een opening was voor communicatie kun je die bij deze vaarwel zeggen. Het is nu geen teamwerk meer maar een gevecht waarbij er minimaal één verliezer zal zijn, soms helaas nog meer. Soms is de inzet van een advocaat onvermijdelijk, jouw mediator in Groningen zal indien nodig contact opnemen met de autoriteiten of je doorverwijzen naar juridische bijstand wanneer dit nodig blijkt. Gelukkig zijn er veel situaties waarin er wel samen een resolutie gevonden kan worden waar alle partijen mee kunnen leven.

Conclusie

Voor alle duidelijkheid; een mediator is geen relatietherapeut. Het is een tussenpersoon die alle betrokken partijen helpt een hoofdstuk af te sluiten, om met een nieuw hoofdstuk te kunnen beginnen. Op basis van een luisterend oor, kennis van echtscheidingsprocedures en in het gezamenlijk belang. Wil je weten of mediation past in jouw situatie, neem dan contact op met de mediator in Groningen.

Foto: Kelly Sikkema/Unsplash