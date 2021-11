De wintertijd gaat weer in: moet de klok voor- of achteruit?

GRONINGEN – In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober gaat de wintertijd weer in. Maar hoe weet je nou of de klok vooruit of achteruit gaat?

Al sinds 1981 schakelen we jaarlijks op het eind van oktober over van zomertijd naar wintertijd, en eind maart weer terug naar de zomertijd. Dat doen we met als doel om energie te besparen én om de daglichtperiode beter overeen te laten komen met de tijdstippen waarop de meeste mensen wakker zijn. Door te wisselen tussen zomer- en wintertijd verbruiken we dus minder energie en hebben we tegelijkertijd meer aan onze dag. Echter, voordat deze verdeling wettelijk werd ingevoerd was er maar één standaardtijd: de wintertijd. Eigenlijk is wintertijd dus de échte tijd en zomertijd iets wat pas later is geïntroduceerd.

Moet de klok vooruit of achteruit?

Terwijl de meeste digitale klokken vandaag de dag doorgaans automatisch van tijd veranderen, zullen we analoge klokken nog steeds handmatig moeten verzetten. Maar moet de wijzer nou voor- of achteruit? Een handig ezelsbruggetje om te weten is dat de tijd in het voorjaar een uur vooruit gaat en in het najaar naar achteren. Op zaterdag 31 oktober gaat de klok zodoende een uur achteruit. Exact om 03.00 uur wordt het dus weer 02.00 uur. Dat betekent niet alleen een uur langer slapen, maar ook dat het vanaf deze datum dus ‘s avonds weer eerder donkerder wordt én dat de buitenverlichting van Nostalux weer volop kan gaan branden.

Biologische klok en kalenderklok

De afgelopen jaren is er echter veel te doen geweest om het verzetten van de klok. Het verzetten van de tijd zou namelijk een (nadelig) effect hebben op de biologische klok van ons lichaam. Onze interne klok geeft ons lijf een ritme en daarmee zorgt het onder andere voor ons slaap-waakritme, onze bloeddruk, lichaamstemperatuur en hartfrequentie. Wanneer de klok langdurig wordt verzet, zal onze biologische klok dus afwijken van de kalenderklok. En dat geeft een hoger risico op aandoeningen, zo weet chronobioloog Bert van der Horst.

Zet de EU de klok stil?

In de winter van 2018 is er een onderzoek geweest naar het jaarlijkse ritueel van winter- en zomertijd in de Europese Unie (EU). Een ruime meerderheid van de EU-lidstaten bleek voor het afschaffen te zijn. Mogelijk zal de Europese Commissie het verzetten van de klok in de toekomst daarom stopzetten. Dus vergeet dus niet om extra te genieten van alle mooie buitenverlichting tijdens de lange en donkere avonden van deze winter!

Foto: pasja1000/Pixabay