Dierenvoedselbank op zoek naar voertonnen en extra opslagruimte

GRONINGEN – Dierenvoedselbank Maarssen is op zoek naar voertonnen en extra opslagruimte voor het voedsel dat zij ontvangen hebben, schrijft RTV Stichtse Vecht.

De Dierenvoedselbank in Maarssen helpt mensen met weinig geld aan voedsel voor hun huisdier. Op die manier kunnen minima in de omgeving hun huisdier(en) behouden. Maar in augustus had de Dierenvoedselbank zelf een probleem om hun dieren te kunnen voeren. Er bleek een groot tekort aan voedsel voor katten. De opslag was leeg en er waren nog maar een paar blikjes aan kattenvoer. De voedselbank voor dieren draait op donaties, maar door de coronapandemie was er nauwelijks geld binnengekomen. Om de eerstvolgende maand door te komen, heeft de Dierenvoedselbank ongeveer 50 kilo nodig.

Noodoproep Dierenvoedselbank

Eigenaren Angelique Holweg en Marie Louise Bosscher Heesakker deden een noodoproep bij de lokale omroep en ontvingen daarop veel respons. “24 uur na de uitzending van RTV Utrecht en het massaal delen van onze oproep zijn Marie en ik helemaal ontroerd door zoveel lieve berichtjes, telefoontjes en bij beide een inbox die overloopt… Werkelijk fantastisch”, schrijft Angelique op Facebook. “Wij zijn dan ook diep geraakt door zoveel mensen die de Dierenvoedselbank Maarssen een warm hart toedraagt! Het is zo fijn dat wij de cliënten kunnen blijven helpen dankzij jullie!! Echt ongelooflijk!”

Extra opslagruimte en voertonnen

Op de Facebookpagina van Dierenvoedselbank Maarssen worden tal van posts gedeeld met voedsel dat door mensen is gedoneerd met daarbij een bedankje aan de donateur. De vele voedseldonaties hebben ervoor gezorgd dat de opslagruimte van de Dierenvoedselbank -in tegenstelling tot een tijdje geleden- inmiddels bijna vol staat. En het gaat zelfs zo snel, dat Angelique en Marie een nieuwe oproep hebben gedaan. Dit maal voor extra opslagruimte en voertonnen om het voedsel te bewaren en te stallen. Elke locatie en elke voerton is welkom. Doneren en tips doorgeven kan bij dierenwinkel Baas&Beest, bij dierenspeciaalzaak Pel in Maarssen of via de Facebookpagina van de Dierenvoedselbank.

Dierenvoedselbanken

In december vorig jaar publiceerde het Dagblad van het Noorden dat steeds meer baasjes niet aan voldoende voedsel voor hun huisdier kunnen komen. Een dierenvoedselbank helpt mensen met mindere financiële middelen om toch hun huisdieren te kunnen onderhouden. Nederland telt vandaag tientallen dierenvoedselbanken en ook in de provincie Groningen zijn er verschillende locaties waar men terecht kan wanneer de beurs het niet toelaat om voedsel voor hun trouwe metgezel te kopen. De afgelopen tijd zien dierenvoedselbanken in Groningen het aantal cliënten hard stijgen. Wie op zoek is naar een dierenvoedselbank in de stad Groningen kan terecht bij Stichting De Gouden Poot aan de Merwedestraat 97.

Foto: rihaij/Pixabay