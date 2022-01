Dit is waar je op moet letten bij speelgoed en kinderartikelen

GRONINGEN – Het is moeilijk om te weten wat je moet kopen voor een kind dat alles al lijkt te hebben. Ze hebben waarschijnlijk meer speelgoed dan ze weten wat ze ermee moeten doen. Ook lijken jonge ouders al om te komen in andere handige zaken zoals hydrofiele doeken en tuitbekers. Dus wat geef je het kind dat alles heeft? Iets nieuws en spannends, dat is zeker! Daarnaast is het erg belangrijk dat goed kinderspeelgoed en andere artikelen die voor jonge kinderen bedoeld zijn voldoen aan een aantal belangrijke zaken. Vooral als je zelf geen kinderen hebt, is het daarom verstandig om je hier eerst over in te lezen.

De grootte en losse onderdelen

Voor jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar is het erg belangrijk dat het speelgoed niet te klein is. Jonge kinderen stoppen namelijk graag van alles in hun mond. Over het algemeen geldt dat het dus geen goed idee is om speelgoed te kopen dat kleiner is dan je vuist. Dit voorkomt dat kinderen het speelgoed helemaal in hun mond kunnen stoppen. Ook al het speelgoed dat losse onderdelen heeft kun je beter links laten liggen voor kleine kinderen om dezelfde reden. Dit geldt dus ook voor knuffels die losse kraalogen hebben!

Bewegende onderdelen en hoeken

Daarnaast is het erg belangrijk om speelgoed te kiezen dat geen scherpe randen heeft. Het meeste kinderspeelgoed voor jonge kinderen is dan ook gemaakt van zacht materiaal dat meebuigt. Zo gaat het onmogelijk stuk en worden ongelukken voorkomen. Ook moet je oppassen met speelgoed dat bewegende onderdelen heeft. Denk hierbij voornamelijk aan speelgoed met bijvoorbeeld scharnieren en schuifjes. Hier kunnen de vingers van kinderen achter vast blijven zitten.

Felle kleuren of een modern uiterlijk

Tenslotte kan het een goed idee zijn om na te denken over hoe het speelgoed of andere artikelen die je (de ouders van) een jong kind wilt geven eruit ziet. Veel speelgoed en andere artikelen die aan jonge kinderen gegeven worden zijn namelijk voorzien van felle kleuren. Daar is natuurlijk niks mis mee, maar als tegenantwoord zien we als een trend steeds vaker neutrale tinten terug komen.

Speelgoed met een Scandinavisch design

De trend die we steeds meer terug zien komen als het om jonge ouders en kinderen gaat is namelijk het Scandinavisch design. Dit kan je misschien al bekend voorkomen, deze stijl zagen we namelijk eerder al steeds vaker terug komen als woonstijl in Nederlandse huizen. Dezelfde kenmerken zien we dus ook steeds vaker in speelgoed en andere artikelen voor jonge kinderen terugkomen, bijvoorbeeld in de producten van Done by Deer.

Het gaat hierbij om een minimalistisch design zonder teveel poespas, met neutrale kleuren waarbij functionaliteit voorop staat. Dit type speelgoed en artikelen maakt door het neutrale kleurgebruik overigens vaak ook een goed cadeau als je het geslacht van het kind nog niet weet. Met deze tips heb je binnen no time een geschikt cadeau gevonden, dat niet alleen veilig is maar er ook nog eens aantrekkelijk uitziet!

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels