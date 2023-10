Dit is wat jij moet weten over een VOG

GRONINGEN – Een VOG, ook wel Verklaring Omtrent het Gedrag voluit genoemd. Dit is een document dat aantoont dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd in de afgelopen 5 jaar. Nu is het wel goed om te weten dat er ook een aantal delicten zijn, die ook na deze periode blijven staan, zoals bijvoorbeeld zedendelicten. Het aanvragen van een VOG is dus voor een werkgever ontzettend belangrijk om er zo goed als zeker van te zijn dat je toekomstige werknemer niets geks bij de hakken heeft gehad. Echter biedt het natuurlijk niet de volledige garantie, maar kan het een hoop problemen voorkomen. Omdat er nog wel eens wat onduidelijk is over een VOG en hoe dit nu precies werkt, hebben we een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet, waarvan wij vinden dat je deze moet weten.

Waarom heb je een VOG nodig?

De reden waarom je een VOG nodig heeft kan verschillend zijn. Natuurlijk is de voornaamste reden om er als werkgever zeker van te zijn dat je nieuwe werknemer in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd. Dit gebeurt vaak bij banen waarbij je in aanraking komt met vertrouwelijke informatie of kwetsbare groepen, zoals kinderen of ouderen. Ook kan het als zelfstandig ondernemer noodzakelijk zijn een VOG aan te vragen. Een VOG aanvragen zonder werkgever doe je vaak wanneer je als freelancer wordt ingehuurd en je in aanraking komt met bedrijfsgevoelige informatie. Het uiteindelijke doel is om te bepalen of je een strafblad hebt dat relevant kan zijn voor de functie of activiteit waarvoor je de VOG aanvraagt. Natuurlijk geeft je dit als werkgever niet de volledige zekerheid, maar kun je je wel voorstellen dat de kans op herhaling bij een strafbaar feit groter zal zijn, dan wanneer iemand geen strafblad heeft (gehad).

Hoe vraag je een VOG aan?

Om een VOG aan te vragen, moet je naar je gemeente gaan of vog digitaal aanvragen via de website van Justis, de screeningsautoriteit. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze op, samen met de benodigde documenten, zoals een geldig identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie juist en volledig invult om vertraging in het proces te voorkomen. Belangrijk is wel dat je werkgever de aanvraag voor je klaarzet, aangezien hij bepaald op welke punten je moet worden gescreend. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat je op alle punten wordt gecontroleerd. Op het moment dat je aan de slag gaat bij een kinderdagverblijf, dan is het bijvoorbeeld minder relevant om te kijken of je ooit bent veroordeeld voor het ontvreemden van geld. Natuurlijk bestaat de kans op diefstal, maar er zijn veel belangrijkere zaken waarop zal worden gecheckt.

Wat als ik weiger om een VOG aan te vragen?

Als je als werknemer weigert een VOG aan te vragen, dan moet dit voor een werkgever natuurlijk al een signaal zijn dat er misschien wel iets niet in de haak is. Het is daarom dus ook niet voor niets dat veel werkgevers in de aanloop naar bijvoorbeeld een tweede of derde gesprek vragen of je een VOG wilt aanvragen. Zo zijn ze er namelijk zeker van, dat wanneer je daadwerkelijk begint, je niet bent veroordeeld voor strafbare feiten.

