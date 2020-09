Dit moet je doen tijdens je vakantie in Curaçao

Curaçao is een zeer populaire bestemming onder Nederlandse reizigers. Dit komt omdat Curaçao, naast Aruba en Bonaire, tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort. Een heerlijke reisbestemming om bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse winter te vertoeven. Terwijl in Nederland het weer behoorlijk guur begint te worden, geniet je tijdens je vakantie Curaçao van de heerlijke warmte. Maar ook tijdens de zomervakantie is Curaçao een uitstekende bestemming voor een verre vakantie. Vlieg je binnenkort naar Curaçao? Dit zijn de leukste bestemmingen en bezienswaardigheden op Curaçao:

Curaçao ligt hemelsbreed 7839 kilometer van Amsterdam Schiphol. De vliegtijd bedraagt ongeveer 9 uur en 30 minuten. Vanuit Schiphol vliegen de luchtvaartmaatschappijen KLM en TUI op deze bestemming. Curaçao ligt in de zuidelijke Caribische zee recht boven Venezuela. Een heerlijke exotische bestemming! Op Curaçao zullen de meeste mensen gewoon Nederlands spreken en verstaan, maar ze spreken er bijvoorbeeld ook Papiaments en Engels. Als je op Curaçao bent, is het leuk om tijdens je vakantie een auto te huren zodat je op je eigen gemak het eiland kunt verkennen!

Bezoek de hoofdstad van Curaçao

Willemstad is de hoofdstad van Curaçao, maar ook van de Nederlandse Antillen. Dit is ook waar je aankomt met het vliegtuig. Willemstad telt zo’n 140.000 inwoners. De grote stad is opgedeeld in twee delen: Punda en Otrobanda. Aan de ene kant van de brug vind je Punda, loop je de brug over dan bevind je je op Otrobanda. Deze beroemde pontjesbrug ken je vast van de vele foto’s die je van Curaçao al eens voorbij hebt zien komen. De brug heeft als bijnaam ‘swinging old lady’. Dat heeft te maken met het feit dat de brug wel eens in zijn gehele lengte naar de walkant van Otrobanda wordt gebracht om een schip door te laten.

Bezoek de Handelskade

Deze handelskade is bekend vanwege de prachtige kleurrijke gebouwen. Loop naar de overkant van de brug voor een nog beter uitzicht op de Handelskade.

Koop souvenirs op de Ronde Markt

Op de overdekte Ronde Markt vind je vele soorten verschillende kraampjes. Bij deze kraampjes vind je de meest leuke souvenirtjes voor thuis!

Maak een wandeling door Pietermaai

Vroeger stond deze buurt nog bekend als een buurt die je beter kon vermijden. Sinds kort is de wijk opgeknapt en vind je er super veel leuke gekleurde huisjes en kantoren. Het voelt een beetje alsof je je op een filmset begeeft.

Zwemmen met varkens

Playa Porto Marie ligt in de Porto Mariebaai. Sta er niet gek van te kijken als je ineens twee varkentjes op het strand ziet rondsnuffelen. Het is een breed strand waar de diepte geleidelijk aan toeneemt. Af en toe kun je hier een verdwaalde schildpad tegen komen en verder vind je er kleurrijke vissoorten.

Onderweg naar Playa Porto Marie kom je een plek tegen waar je even moet stoppen: je kunt hier namelijk flamingo’s in het wild spotten! Je vindt ze bij de voormalige zoutpannen Jan Kok langs de Weg naar Willibrordus.

Klein Curacao

Besluit om met een Catamaran naar Klein Curaçao te varen. Er zijn genoeg organisaties die jou hier naartoe kunnen brengen. Klein Curacao is een onbewoond eiland ten zuiden van Curaçao. Je vindt hier een geweldig mooie blauwe zee met wit strand. Heerlijk om hier een middagje te vertoeven en vervolgens lekker uit te waaien op de Catamaran onder het genot van een drankje en goede beats.

Grote en kleine knip

Deze twee plaatsen staan bekend als mooie plek om te snorkelen. De Grote Knip is een stuk breder dan de Kleine Knip. Aan de zijkanten van het strand kun je bij de rotsen veel koraal vinden. Tussen de Grote Knip en de Kleine Knip vind je een grot waar je in kunt zwemmen. Deze kun je al zwemmend bereiken via de Grote Knip of de Kleine Knip.

Beklim de Christoffelberg

Sta lekker vroeg op, met een jetlag moet dit zeker geen probleem zijn, en besluit de Sint Christoffelberg te beklimmen. Je hebt een fantastisch uitzicht op de Grote Knip tot aan Watamula. De klim duurt ongeveer 2,5 uur. Om helemaal op de top van de Christoffelberg te komen, dien je de laatste 25 meter te klimmen met handen en voeten. Dit vereist wel wat lef, maar het is het zeker waard!

Uitgaan in Curaçao

Stappen in Curaçao is top! Elke avond vind je er de grootste feesten. Bekende clubs zijn: Zanzibar, Mambo Beach, Wet & Wild Club, Cabana Beach Club en Kokomo Beach. De happy hours slingeren om je oren. Het is één groot feest!

Foto: Travely