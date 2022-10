Dit moet je weten over casino’s

GRONINGEN – Ben je geïnteresseerd in het spelen van (online) casino spellen? Dan is het handig meer te leren over online gokken en hoe je hier verantwoordelijk mee kan omgaan.

Casino’s zijn een zeer populaire vermaak keuze geworden. Voordat je begint met spelen, is het goed om te weten dat casino’s zijn goedgekeurd voor online gamen in Nederland. Dit kun je op verschillende legale en betrouwbare websites doen. Als je kiest voor online gamen, zul je altijd rekening moeten houden met de gokwetten die van toepassing zijn in het land waar je gokt. Mocht je deze wetten niet naleven, kan je toegang geblokkeerd worden. Net als fysieke casino’s, hebben online casino’s voor- en nadelen. In dit artikel leer je hier meer over.

De voordelen

Het spelen van online casino spellen kent voordelen. Zo kun jij door geld uit te geven in een casino bijdragen aan één van de liefdadigheid donaties van casino’s. Een tweede voordeel zijn de regelmatige bonussen die je kunt ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de welkomstgeschenk na het registreren bij een casino. Een derde voordeel is dat de spellen altijd beschikbaar zijn op je smartphone of andere apparaat. Uiteraard is het belangrijk dat je verbonden bent aan een sterke internetverbinding. Je bent dus niet afhankelijk van openingstijden, zoals bij een fysieke casino. Een vierde voordeel is dat je bonussen kunt ontvangen op spellen waar er in de fysieke casino’s nooit bonussen op zijn geweest, zoals free spins en bonus games. De laatste voordeel is dat je uitgebreid uitleg krijgt over de soorten weddenschappen of statistieken, zodat je beter kunt bepalen waarop je zou willen gokken.

De nadelen

Naast de voordelen, zijn er jammer genoeg ook nadelen. Zo kan het enkele dagen duren voordat de klantenservice je verder kan helpen met een probleem met je account. Dit kan te maken hebben met overmatige verzoeken van spelers, waardoor niet alle vragen snel behandeld kan worden. Een tweede nadeel is de onzekerheid betreft je privacy. Zo moet je erachter zien te komen of je persoonlijke gegevens daadwerkelijk wordt beschermd op de online casino website. Speel je op een onbetrouwbare website dan is de kans groot dat je persoonlijke en financiële gegevens zonder toestemming naar derden worden verstuurd. De grootste en laatste nadeel is de kans om gokverslaafd te worden. Gokverslaafd zijn zal weer grote negatieve invloed hebben op je werk- en privéleven.

Veilig spelen

Ben je bang om verslaafd te raken aan gokken? De oplossing is het opvolgen van tien ideeën om ervoor te zorgen dat je op veilig speelt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je duidelijke afspraken met jezelf afspreekt, zoals het betalen van alle rekeningen voordat je geld inzet op spellen. Bepaal vooraf hoeveel geld je maximaal mag inzetten. Zorg ervoor dat je nooit over die grens heen inzet. Tenzij je anders hebt afgesproken, doordat je meer geld kwijt kan die periode. Laat je niet beïnvloeden door anderen en reclames om meer geld in te zetten. Blijf altijd eerlijk naar je eigen financiële situatie toe.

Kortom, het gokken in online casino’s kent zowel voor- en nadelen. Om veilig te kunnen spelen is het handig rekening te houden met 10 ideeën.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: Benoit Dare/Unsplash