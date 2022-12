Dit zijn de 10 meest populaire promotie trends van 2023!

GRONINGEN – Ieder jaar zijn er weer bepaalde promotie trends succesvol om een bedrijf te promoten. In dit artikel zullen we kort de 10 meest populaire promotie trends van 2023 bespreken.

1. Lokale influencer marketing

Als je met jouw bedrijf lokaal meer bekendheid wil creëren, is het een goede zet om lokale influencers in te zetten om jouw bedrijf te promoten. Wellicht woont er een bekend persoon in de omgeving met veel volgers op sociale media.

2. Gebruik tastbare producten

Een promotie trend die altijd succesvol is gebleken, is het gebruiken van tastbare producten, zoals keycords of een bedrukte usb-stick van Promofit. Mensen komen onbewust in aanraking met jouw bedrijf, wat zorgt voor betere herkenning.

3. Promotievideo

Video is momenteel erg populair. Het is dan ook aan te raden om een promotievideo te laten maken van jouw bedrijf om deze op een entertainende manier onder de aandacht te brengen.

4. Social media

Social media is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Maakt jouw bedrijf hier nog niet (goed) gebruik van? Zet hier dan aankomend jaar zeker op in! Maak bijvoorbeeld een Instagram- of Facebookpagina aan en post regelmatig berichten of stories.

5. Podcasts

Ook podcasts zijn de laatste jaren enorm populair geworden. Mits het relevant is voor jouw bedrijf, is het interessant om te kijken of je bijvoorbeeld wekelijks een podcastaflevering kunt maken om verhalen te delen met jouw doelgroep.

6. Verzin leuke acties

Mensen houden nu eenmaal van korting. Het is dus een slimme marketingstrategie om leuke acties te bedenken. Speel bijvoorbeeld in op feestdagen of ‘De dag van …’, passend bij jouw bedrijf. Deel de actie op sociale media voor een groot bereik.

7. Blogs

Het posten van unieke blogs op jouw website op wekelijkse basis werkt enorm goed om beter gevonden te worden in zoekmachines. Zo krijgt je website meer bezoekers en mogelijk meer klanten! Zorg dat de blogs altijd relevant zijn aan jouw bedrijf of de producten die je verkoopt.

8. Promoten in winkels

Als je in wil zetten op lokale marketing, kan het erg effectief zijn om bijvoorbeeld posters van jouw bedrijf op te hangen in winkels en winkelcentra in de buurt. Wellicht wisten mensen nog niet van het bestaan van jouw bedrijf af en zullen ze hier nu mee in aanraking komen.

9. Deel samples uit

Het uitdelen van samples werkt altijd goed als promotie. Mits het passend is bij jouw bedrijf, kun je dus gratis samples uitdelen in bijvoorbeeld een winkelcentrum of in de winkelstraat. Denk aan stukjes kaas als je een kaaswinkel bent.

10. E-mail

De tiende tip is het periodiek sturen van een e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten of mensen die zich hebben aangemeld voor de mail. Dit kan leiden tot meer conversie, omdat mensen vanuit een mail eerder geneigd zijn om door te klikken.

Foto: aiiapromogifts/Pixabay