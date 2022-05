Dit zijn de 4 mooiste plekken in Groningen om te fotograferen

PROVINCIE – Kun je net als anderen erg genieten van prachtige natuur, mooie gebouwen en unieke landschappen? Misschien is het dan wel iets voor jou om te beginnen met fotograferen. Wat zo fijn is aan fotograferen is dat er geen goed of fout is. Elke provincie kent prachtige en unieke plekken om te fotograferen, en natuurlijk vooral onze eigen provincie! In dit artikel lees je de 4 mooiste plekken in Groningen om te fotograferen. En ben je enthousiast geworden? Dan is het niet nodig om direct een camera te kopen. Je kunt er ook eerst eentje huren, bijvoorbeeld bij Kamera Express of via Peerby!

Natuurgebieden

Een natuurgebied ziet er nooit precies hetzelfde uit. De lichtinval, de wind en wolken kunnen een totaal ander beeld tonen op camera. Lijkt het jou vooral interessant om foto’s te maken van de natuur? Dan zijn er een aantal plekken in onze provincie die je zeker een keer gezien moet hebben.

1. Het Noorderplantsoen

In het Noorderplantsoen kun je elk seizoen weer prachtige foto’s maken. Tijdens de herfst hebben de bomen mooie bruine bladeren, in de lente vind je er vooral groene kleuren en in de zomer staan alle bloemen en planten volop in bloei. Het is ongeacht seizoen dus een goede plek om te oefenen met fotograferen, met name omdat je er veel verschillende composities vindt. Denk aan de vijver en de fontein, maar ook de bomen, velden én natuurlijk het gras van het Noorderplantsoen.

2. Het Lauwersmeer

Een ander uniek landschap om te fotograferen is het Lauwersmeer. Dit natuurgebied is een overblijfsel van de Lauwerszee. Naast veel water, zijn er hier verschillende diersoorten te bewonderen. Denk aan konikpaarden en diverse watervogels. Als het je leuk lijkt om dieren te fotograferen, is dit park zeker een aanrader.

Gebouwen

Iets dat ook erg mooi is om op de foto te zetten, zijn de oude én nieuwe gebouwen in de stad Groningen. Groningen kent namelijk veel mooie en unieke gebouwen om te fotograferen. Bovendien kun je voor dit type fotografie enorm veel verschillende invalshoeken gebruiken, waardoor je het gebouw weer net op een andere manier kunt tonen.

3. Kempkensberg

We kennen het gebouw bovenaan op de foto als het DUO-gebouw, maar eigenlijk heet het officieel De Kempkensberg. Dit mooie en moderne gebouw staat bekend om haar vorm, die je wellicht doet denken aan een cruiseschip. Het kent veel mooie, organische lijnen. Zowel van veraf als van dichtbij kun je dit gebouw mooi op de foto krijgen.

4. Groningen-Stad

Ook in het centrum van Groningen zijn er veel grachten, oude én nieuwe gebouwen te bewonderen. Deze zijn erg mooi op de foto te zetten, omdat je kunt spelen met de reflecties in het water. Uiteraard vind je in Groningen de Martinitoren. Deze toren is te beklimmen om vervolgens mooie panoramafoto’s van Groningen te maken, maar is ook zelf heel mooi om te fotograferen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Forum. Je kunt het gebouw zelf fotograferen óf vanaf het Forum de Grote Markt of de skyline van Groningen vastleggen.

Foto: fritsdejong/Pixabay