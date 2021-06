Dit zijn de leukste kraamcadeaus om te geven

GRONINGEN – Je vrienden, kennissen, collega’s of familieleden verwachten een kind. Waarschijnlijk zullen ze dan een babyshower geven. Of je wilt ze graag een cadeautje geven om te laten zien dat je aan hen denkt. In zo’n geval wil natuurlijk wel een kraamcadeautje geven waar ze echt iets aan hebben. Of misschien wil je wel iets unieks geven. Ben je op zoek naar inspiratie voor leuke kraamcadeaus? Hieronder volgen een paar tips om de kersverse ouders en hun kleintje(s) op een leuke manier te verrassen.

Kraamcadeau met naam

Het is altijd het leukste om een gepersonaliseerd cadeau te geven. Je geeft de ontvangers het gevoel dat je echt tijd hebt gestoken in het kiezen van een cadeau. Daarnaast is het super leuk om een kraamcadeau met naam te geven. Dat is niet alleen praktisch, omdat je hierdoor altijd weet dat het van de baby is. Maar ook omdat de naam van de baby natuurlijk met een reden is uitgekozen, dus des te leuker om de naam steeds weer terug te laten komen.

Rompertje in pasteltint

Als het gaat om een cadeautje met de naam van de baby erop, is een rompertje misschien wel een leuk idee. Deze periode zijn pastel en neutrale tinten erg in de mode, dus een rompertje in een van deze kleuren is helemaal van deze tijd! Neutrale en pasteltinten passen ook bij alle andere kleuren, waardoor je het makkelijk kunt combineren. Naast de naam van de baby kun je natuurlijk ook een grappige tekst of een ander woord er op laten drukken.

Schoentjes voor baby’s

Babyschoentjes zijn misschien wel de allerschattigste kleding voor baby’s die er bestaat. Met hun kleine formaat smelt iedereen ervoor; je kunt er nooit genoeg hebben! Een wit paar sneakertjes of vans zijn bijvoorbeeld leuk om cadeau te doen. Of ga juist voor een uniek of opvallend paar met vrolijke kleuren. Elke keer wanneer de baby deze schoentjes wordt aangedaan, zullen ze aan jou denken.

Knuffeltje als cadeau

Iets waar je nooit de mist mee in kan gaan voor een kindje, is om een knuffel cadeau te doen. Baby’s houden ervan om dingen vast te houden en aan te raken, al helemaal wanneer het zacht is. Je kunt dit persoonlijker maken door een dier of personage te kiezen dat past bij de babykamer, of door de naam van de baby er op te laten borduren.

Foto: congerdesign/Pixabay