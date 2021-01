Dit zijn de populairste private lease auto’s volgens Autonomer

GRONINGEN – Private lease vergelijker Autonomer maakte een overzicht van de vijf meest populaire private lease auto’s die vorig jaar online bij hen zijn besteld.

Private lease is in de afgelopen jaren enorm populair geworden onder de Nederlandse particuliere autorijders. De coronacrisis lijkt deze trend alleen maar te hebben versterkt, want ook in 2020 zijn er weer volop private lease contracten afgesloten. In totaal zijn er het afgelopen jaar maar liefst 220.000 auto’s als private lease op kenteken gegaan. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2019, ofwel een groei van 35.000 auto’s. En de verwachting is dat deze groei zich in 2021 zal doorzetten naar ongeveer 250.000 private lease contracten.

‘Zekerheid in onzekere tijden’

Reden voor de stijging in private lease is volgens Autonomer simpel te verklaren: “In onzekere tijden zoeken mensen naar zaken die juist wél een bepaalde zekerheid met zich mee brengt. Wij werken dagelijks aan onze site om het voor de consument zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken om private lease auto’s, voorwaarden, beoordelingen en leveranciers met elkaar te vergelijken. Want hoe groter de vraag naar private lease auto’s, hoe harder de roep om een transparante vergelijking van het aanbod.”

Populairste private lease auto’s

Er komt veel kijken bij het afsluiten van een private lease contract; de prijs, de looptijd, de aanbieder, maar natuurlijk ook de voorwaarden die worden gehanteerd. Daarom bestellen veel private lease rijders hun nieuwe auto tegenwoordig online bij een private lease vergelijker, zoals Autonomer. Op basis van deze gegevens heeft het in Groningen gevestigde bedrijf een top 5 samengesteld van de meest populaire merken en modellen die vorig jaar zijn verkocht.

1. Citroën C1

De meest verkochte auto van vorig jaar is de Citroën C1. Door zijn kleine formaat en korte draaicirkel is de C1 ideaal in het stadsverkeer. Bovendien is de auto zeer zuinig, heeft hij een vrolijk voorkomen en een gunstige prijs. De auto wordt vaak namelijk al aangeboden voor minder dan 200 euro per maand. “Een perfecte combinatie voor een private lease topper”, aldus Autonomer.

2. Peugeot 108

De op één na populairste auto is de Peugeot 108. En dat komt voor Autonomer niet als een verrassing. “Met dezelfde eigenschappen als de C1 is het duidelijk waarom ook de 108 zo populair is als private lease auto”, legt het bedrijf uit. De Peugeot 108 is slechts een paar euro’s per maand duurder en is net ietsje rijker uitgerust dan de Citroën C1.

3. Peugeot 208

Op de derde plek staat de Peugeot 208, een nieuwkomer op de Nederlandse automarkt. Met het opvallende design worden veel private lease rijders aangetrokken tot dit nieuwe model. De auto schiet in alle verkoopstatistieken omhoog en ook de volledig elektrische variant, de Peugeot e208, is erg populair. “Een leuke actieradius van plus 300 kilometer en een zeer scherpe private lease maandprijs maken dit een volwaardig nummer drie van onze top 5”, schrijft de private lease vergelijker.

4. Volkswagen Polo

Sinds de introductie in de jaren ‘90 is de Volkswagen Polo niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. En ook als private lease auto blijft de wagen erg populair. Met zijn betrouwbare imago, fraaie design en goede rijeigenschappen staat de Polo op plek vier van de meest populaire private lease auto’s van 2020.

5. Volkswagen ID.3

De top 5 van Autonomer wordt afgesloten met de Volkswagen ID.3. Deze auto heeft een vanaf-prijs rond de 40.000 euro en is daarom een verrassende nieuwkomer in de lijst. Toch werd de ID.3 voldoende verkocht om op de vijfde positie te eindigen. Dat komt omdat deze wagen volledig elektrisch is en een hoge actieradius heeft van ongeveer 500 kilometer.

Bekijk het originele bericht op https://www.autonomer.nl/nieuws/autonomers-top-5-van-2020/

Foto: Pieter Benjamin Nijs/Unsplash