Dit zijn de voordelen van een tweedehands auto

GRONINGEN – Tweedehands auto’s gaan op het moment als warme broodjes over de toonbank en zijn nauwelijks aan te slepen. Men waant zich veiliger in een eigen auto en ook verstoringen in de distributieketen spelen mee. Maar gebruikte voertuigen hebben daarnaast nog een aantal voordelen.

Het wordt steeds populairder om voor een tweedehands auto te gaan in plaats van voor een gloednieuw model. Het aanschaffen van een tweedehands auto heeft namelijk diverse voordelen ten opzichte van een nieuwe wagen. Ten eerste is een tweedehands auto doorgaans een stuk goedkoper dan een nieuw model. De auto is niet alleen goedkoper in de aanschaf, maar soms ook in de verzekering. Wanneer je namelijk een nieuwe auto aanschaft, moet je vaak een all-risk verzekering afsluiten. Dit is maandelijks een stuk duurder dan andere soorten verzekeringen.

Iedereen kan rijden in luxe

Een tweede reden waarom steeds meer mensen voor een tweedehands model lijken te kiezen, is omdat je hier vaak geen lening voor hoeft af te sluiten. Dit komt doordat de aanschafprijs van een gebruikte auto lager ligt dan bij een nieuwe auto. Dit zorgt ervoor dat je maandelijks geen lening hoeft af te betalen naast het betalen van de aanschafprijs. En doordat de kosten van een tweedehands auto dus een stuk lager liggen, is het voor veel mensen mogelijk om voor een lager bedrag tóch in een luxe auto te kunnen rijden.

Geen verplicht onderhoud

Wie een nieuwe auto aanschaft bij de dealer, moet voor het onderhoud en eventuele reparaties altijd naar de toegeschreven garage gaan. In ieder geval gedurende de periode dat de fabrieksgarantie nog loopt. Hierdoor heb je zelf weinig keuze in waar je de auto wil laten repareren en heb je dus ook niet veel te zeggen over de kosten. Wanneer je echter een tweedehands auto hebt aangeschaft, is deze fabrieksgarantie al voorbij en kun je dus volledig zelf bepalen naar welke garage je gaat. Of laat een kleine reparatie bijvoorbeeld doen door een bevriende monteur.

De keuze is reuze!

Een ander groot voordeel van het aanschaffen van een tweedehands model, is dat je doorgaans enorm veel keuze hebt. Als je bijvoorbeeld een bepaalde SUV op het oog hebt, is de kans aanwezig dat je deze beste SUV ergens tweedehands kunt aanschaffen. Bij nieuwe auto’s moet je echt kijken naar specifieke modellen die zijn uitgekomen, terwijl elk model dat je je kunt bedenken natuurlijk tweedehands kan worden gekocht. Een tweedehandsje is dus niet zo’n slecht idee!

